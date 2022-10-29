تتويج أبطال «دلما لقوارب التجديف» 40 قدماً

أبوظبي (وام)

اختتم سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، الذي نظمه نادي تراث الإمارات ضمن مشاركته في مهرجان دلما التاريخي الخامس.

وتوج الفائزين في السباق، سالم راشد الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، نائب رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان دلما التاريخي، وعبدالله محمد جابر المحيربي المستشار في مكتب المدير العام لنادي تراث الإمارات، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وراشد محمد القبيسي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في نادي تراث الإمارات.

وجاء السباق في إطار مشاركة نادي تراث الإمارات في فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في الفترة من 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2022 بجزيرة دلما.

وذهب ناموس الشوط الختامي، الذي جاء باسم «حصباه دلما»، إلى القارب «البشائر» لمالكه اللجنة العمانية للرياضات البحرية، بقيادة النوخذة والسكوني حميد سالم حميد البحري، وحل ثانياً «الدفاع» لمالكه وزارة الدفاع، بقيادة النوخذة حمدان سعيد جابر والسكوني بدر عبدالحكيم محمد ثاني، في حين جاء في المركز الثالث «المطاف» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة والسكوني سليمان أحمد محمد إبراهيم المرعي.

وكان السباق التأهيلي قد أقيم الخميس الماضي على أربعة أشواط، بمشاركة 629 بحاراً توزعوا على 37 قارباً، تأهل منها الأول والثاني من كل شوط، إضافة إلى فائزيْن اختيرا بالقرعة من الأربعة الذين حققوا المركز الثالث، وحملت الأشواط أسماء هيرات دلما وهي: حالة دلما، وأم العنبر، وحد بوصفير، وبوجفير.

وبلغ مجموع الجوائز المالية للسباق 2.3 مليون درهم، حيث حصل بطل الشوط النهائي على 130 ألف درهم والوصيف على 100 ألف والثالث على 80 ألفاً، فيما حصل أبطال الأشواط التأهيلية على 80 ألفاً والوصفاء على 70 ألفاً والثوالث على 60 ألفاً، فيما توزع باقي المبلغ على المشاركين.