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«سيح السلم» و«الظبي» يحسمان تحديات اللقايا في المرموم

«سيح السلم» و«الظبي» يحسمان تحديات اللقايا في المرموم
30 أكتوبر 2022 01:23

دبي (الاتحاد)

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سيطرت هجن الظبي وهجن سيح السلم على صدارة الأشواط الرئيسية لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا، وذلك في مقدمة ثمانية عشر شوطاً شهدها ميدان المرموم، وأقيمت التحديات لمسافة 5 كم، شهدت تنافساً مثيراً بين الشعارات المختلفة للمؤسسات الكبرى.
وقدم المضمر محمد حمد رغش الوهيبي «الظبي» لهجن الظبي على صدارة الشوط الرئيسي للقايا الأبكار المحليات، بعد أن قطعت رحلة السباق في توقيت زمني وقدره 7:41:5 دقائق.
وكان التألق في ثاني الأشواط للقايا الجعدان المحليات من نصيب شعار هجن سيح السلم، حيث قاد المضمر حمد علي العويسي «شاهين» إلى القمة في توقيت وقدره 7:50:3 دقائق.
وجددت هجن سيح السلم التألق من خلال الشوط الثالث للقايا الأبكار المهجنات، والذي ذهب ناموسه إلى «الشاهينية» بقيادة حمد علي العويسي بزمن بلغ 7:52:6 دقائق.
وقدمت هجن الشيخ راشد بن سعود المعلا، «النمر» كبطل لرابع الأشواط للقايا الجعدان المهجنات تحت قيادة سالم خلفان بالشاوي محققاً توقيتاً قدره 7:49:1 دقائق.
وتألق شعار «صعب»، للمضمرين محمد سلطان مطر مرخان من خلال منافسات اللقايا لهجن أبناء القبائل التي أقيمت بميدان المرموم صباحاً، وذلك على مدار أربعة وعشرين شوطاً لمسافة 5 كم.
ونجحت «عزر» لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي في الحصول على قمة الشوط الرئيسي للقايا الأبكار المحليات وذلك بتوقيت قدره 7:39:8 دقائق.
وذهب ناموس الشوط الثاني للقايا الأبكار المهجنات إلى «علاج»، المملوكة لمحمد حمد سلم الدرعي والتي سجلت أفضل توقيت في جميع الأشواط بوصولها لخط النهاية في زمن قدره 7:29:2 دقائق.
وأكد شعار صعب تميزه بواسطة «بيّن» لمحمد سلطان مطر مرخان، الذي حاز على صدارة الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات بزمن بلغ 7:45:3 دقائق.
أما رابع الأشواط والمخصص للقايا الجعدان المهجنات، فقد حمل ألوان شعار عمير الحزمي قناص العامري الذي قدم «جرمان» على الصدارة بتوقيت بلغ 7:39:6 دقائق.

سيح السلم
تحديات سن اللقايا
ميدان المرموم
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