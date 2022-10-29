«النمور» يعمق جراح «العميد» بـ «خماسية»

معتصم عبدالله (دبي)

عمق اتحاد كلباء جراح ضيفه النصر بالفوز 5-3 في المواجهة المثيرة التي جمعت الفريقين على ملعب «النمور»، والذي رفع رصيده إلى 14 نقطة، ليقفز من المركز الثامن إلى الخامس، فيما تجمد رصيد «العميد» الذي واصل سلسلة نتائجه السلبية بعدم الفوز للجولة السادسة على التوالي، عند حاجز 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفاجأ «النمور» ضيفه بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة بواسطة المدافع سلطان الزعابي الذي احتفل بباكورة أهدافه في الدوري، وأسرع أهداف الموسم الحالي، بعد مرور 145 ثانية، في الوقت الذي تكفل فيه ريان مينديز بالرد على الهدف المبكر بتسجيله «ثنائية» في الدقيقتين 19 و21، قبل خروجه مستبدلاً بداعي الإصابة في الدقيقة 24.

ووسع الجامبي ديمبو باري الفارق لمصلحة «العميد» قبل نهاية الشوط الأول، بهدف من كرة رأسية في الدقيقة 34، مستفيداً من عرضية الظهير راشد محمد الذي صنع أيضاً كرة الهدف الأول من عرضية استغلها مينديز، وهي المرة الأولى التي ينهي فيها «الأزرق» الشوط الأول بأسبقية التقدم منذ مباراته أمام عجمان 2-0 في الجولة الثانية.

وعاد «النمور» أكثر قوة في الشوط الثاني، بعدما قلص دانيل بيسا الفارق بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 71، مستفيداً من كرة هيأها «البديل» أحمد عامر داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود الأخير ويستغل كرة عرضية، سجل بواسطتها هدف التعادل من رأسية في الدقيقة 78، وأضاف السلوفاكي فيليب كيس بعدها بدقيقتين الهدف الرابع لأصحاب الأرض، قبل أن يضيف أحمد عامر هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في المباراة في الدقيقة 96، ويهدي فريقه نقاط النصر الرابع في سجل الفريق.