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النجمة بطل «السوبر الإماراتي البحريني» لليد

النجمة بطل «السوبر الإماراتي البحريني» لليد
29 أكتوبر 2022 20:58

 
رضا سليم (دبي)

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تُوج النجمة بكأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد، في نسخته الخامسة، بعد فوزه على الشارقة 27-24، في المباراة التي أُقيمت بصالة الاتحاد البحريني بأم الحصم، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 14-9، وهي المرة الرابعة التي يحصد فيها النجمة الكأس، حيث سبق له الفوز بالنسخة الأولى عام 2017، والثانية عام 2018، والثالثة ،2021 بالإضافة إلى نسخة 2022، فيما غاب عن نسخة 2019، وهي المرة الوحيدة التي فاز بها الشارقة على باربار.
حضر مراسم التتويج والمباراة، الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعلي عيسى رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد، ونبيل عاشور رئيس اتحاد الإمارات للعبة، وعدد من الشخصيات الرياضية وأعضاء الاتحادين والناديين.

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