خالد بن محمد بن زايد يفتتح بطولة العالم للجو جيتسو في أبوظبي

أبوظبي (وام)



افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بطولة العالم للجو جيتسو 2022 التي تُقام فعالياتها خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر المقبل في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وقلد سموّه الميداليات للفائزين بالمراكز الأولى في منافسات اليوم الأول من البطولة بحضور عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وبانايوتوس ثيودوروبوليس، رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو.

وأثنى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد على الجهود التي يبذلها اتحاد الجو جيتسو لتهيئة الظروف الملائمة أمام لاعبي المنتخب الوطني لإظهار مهاراتهم على بساط المنافسة حتى أصبحت إنجازاتهم مصدر فخر واعتزاز للجميع.



ورافق سموّه خلال حفل الافتتاح الرسمي كلّ من معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس مجلس أبوظبي التنفيذي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومعالي سارة عوض مسلم، وزيرة دولة للتعليم المبكر ورئيس دائرة التعليم والمعرفة، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعود عبدالله الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وحمد علي محمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وراشد لاحج ناصر المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، والدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، وصالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني، تلاه عرض مميز لفرقة الشرطة الموسيقية، وكلمة ألقاها محمد سالم الظاهري، ثم كلمة رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو التي أثنى فيها على دور دولة الإمارات في استضافة كبرى بطولات الجو جيتسو ومساهمتها البارزة في تطوير اللعبة على مستوى العالم.

كما شهد حفل الافتتاح أيضاً الترحيب بأعضاء الوفود وعرض أعلام الدول المشاركة وسط ترحيب حار من الجماهير.



وبهذه المناسبة، أكّد عبد المنعم الهاشمي، رئيس اتحاد الجو جيتسو، أن دعم القيادة الرشيدة للبطولات التي تنظمها وتستضيفها دولة الإمارات يمثل ضمانة كبرى لنجاح هذه المحافل الرياضية وتحقيق أهدافها، والمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها عاصمة عالمية للجو جيتسو، مُشيداً بالأداء القوي لأبناء وبنات الإمارات في مختلف المحافل والمنافسات الدولية، وما يبدونه من جاهزية كبيرة وتركيز عالٍ للحفاظ على لقب أبطال العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وتشهد صالة جو جيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية خلال هذه البطولة تنافس 2000 لاعب ولاعبة يمثلون 70 دولة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني للجو جيتسو نجح خلال نسخة العام الماضي في الاحتفاظ بلقب بطولة العالم، وتربّع على عرش هذا الحدث الرياضي العالمي، محققاً 53 ميدالية، منها 18 ذهبية و16 فضية و19 برونزية، كما فاز عن جدارة واستحقاق بلقب بطولة العالم في نسخة عام 2019.

وحقق المنتخب الوطني نتائج مُشرفة في دورة الألعاب العالمية 2022 التي أقيمت في مدينة بيرمنجهام في ولاية ألاباما الأميركية بحصوله على خمس ميداليات، عبارة عن ذهبيتين، وفضية واحدة، وبرونزيتين.