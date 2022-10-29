الجزيرة يصطاد «الفهود» بـ «ثنائية»



مصطفى الديب (أبوظبي)



عاد الجزيرة إلى «سكة الانتصارات»، بالفوز المهم على الوصل بهدفين، ضمن «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين».

ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى «النقطة 14»، فيما توقف رصيد «الإمبراطور» عند «15 نقطة».

ويعد تسجيل أشرف بن شرقي أهم وأبرز المكاسب للجزيرة، حيث إن الهدفين «أول بصمة» له، منذ التعاقد معه قادماً من الزمالك المصري قبل بداية الموسم، ولم ينجح اللاعب في هز الشباك خلال الجولات السبع الماضية، إلا أنه أحرز «ثنائية» في أول ظهور تهديفي له.

على الجهة الأخرى، فشل الوصل في السيطرة على وسط الملعب، كما أنه لم ينجح «الثنائي» عمر عبدالرحمن وليما في «فك طلاسم» دفاع الجزيرة، ليخرج فريقهما خاسراً بهدفين.