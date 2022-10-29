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«ماسة قاتلة» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»

«ماسة قاتلة» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
29 أكتوبر 2022 17:53

 
لندن (أ ف ب) 

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غياب هالاند أمام إشبيلية «إجراء وقائي»

سجّل البلجيكي كيفن دي بروين، ضربة حرة رائعة، منح فيها مانشستر سيتي حامل اللقب فوزاً صعباً، على مضيفه ليستر سيتي 1-صفر، في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رغم غياب زميله المهاجم «الفتاك» النرويجي إرلينج هالاند بسبب الإصابة.
وقفز «السيتي» موقتاً إلى الصدارة مع 29 نقطة من 12 مباراة، بفارق نقطة عن أرسنال الذي يستقبل «الأحد» نوتنجهام فوريست متذيل الترتيب.
في الشوط الأول، نجح الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز مدرّب ليستر باحتواء البطل الذي سيطر على الاستحواذ، ووقف حارس «الثعالب» الويلزي داني وورد في وجه إيلكاي جوندوجان، ورودري، وبرناردو سيلفا، ودي بروين.
وافتقد مانشستر لهالاند «22 عاماً» متصدر ترتيب الهدافين مع 17 هدفاً، بفارق شاسع عن أقرب منافسيه هاري كين «10»، ولعب بدلاً منه الأرجنتيني الشاب خوليان ألفاريس القادم الصيف الماضي من ريفر بلايت، فيما جلس فيل فودن والجزائري رياض محرز على مقاعد البدلاء.
وكان هالاند خرج بين الشوطين في مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا لإصابة بقدمه، كما يفتقد فريقه كايل ووكر وكالفين فيليبس على الأقل حتى كأس العالم.
مطلع الشوط الثاني، لعب دي بروين «ماسة قاتلة» حلقت فوق الحائط البشري وسكنت المقص الأيمن البعيد في الدقيقة «49»، مسجلاً ثالث أهدافه هذا الموسم.
ومن أصل أهدافه الستين في الدوري الإنجليزي، سجّل نجم منتخب بلجيكا 25 من خارج المنطقة «42%»، مقابل 55% مثلاً لديفيد بيكهام، و44% للدنماركي كريستيان إريكسن.
وكاد البلجيكي يوري تيليمانس يعادل سريعاً، لكن كرته الطائرة الجميلة من خارج المنطقة حوّلها الحارس البرازيلي ايدرسون إلى العارضة.
وفي الوقت البدل عن ضائع، كاد ليستر يعادل بهدف كوميدي، لكن كرة أبعدها المدافع جون ستونز ارتدت من وجه زميله المدافع البديل البرتغالي روبن دياش قريبة جداً من القائم الأيمن لإيدرسون، لينتهي اللقاء بتاسع انتصار لـ «السيتي» في 12 مباراة.

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