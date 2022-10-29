الأحد 30 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

34 منتخباً في تحدي «مونديال البادل»

34 منتخباً في تحدي «مونديال البادل»
29 أكتوبر 2022 18:00

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا انهيار جسر
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً


أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للبادل دي بي ورلد - دبي 2022، اكتمال وصول المنتخبات المشاركة في الحدث العالمي الذي تستضيفه دبي للمرة الأولى، بداية من الاثنين إلى 5 نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها اتحاد البادل تنس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتبلغ قيمة جوائزها المالية مليوني درهم.
وكشفت اللجنة المنظمة عن استكمال استعداداتها، للخروج بنسخة استثنائية لكأس العالم تعزز من المكانة التي وصلت إليها الإمارات وسمعتها الطيبة في استضافة أهم المحافل الرياضية الدولية، وجاهزية الملاعب التي تم تصميمها في مقر بطولة سوق دبي الحرة للتنس، ومن بينها الملعب الرئيس الذي يتسع لـ5000 مشجع، ويحتضن أبرز المباريات التي تجمع أقوى المنتخبات العالمية.
وتشهد منافسات البطولة 34 منتخباً في فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، حيث يتنافس 17 منتخباً وطنياً في كل مسابقة.
وكشف الاتحاد الدولي للبادل تنس عبر موقعه الرسمي عن 4 منتخبات ستكون على رأس المجموعات الأربع لمنافسات الرجال، وهي إسبانيا على رأس المجموعة الأولى، والأرجنتين على رأس المجموعة الثانية، فيما ستكون البرازيل وفرنسا على قمة المجموعتين الثالثة والرابعة، وتكشف القرعة التي تجرى قبل ساعات من انطلاق البطولة عن توزيع بقية المنتخبات بين المجموعات الأربع، وهي الإمارات، قطر، أورواجواي، بلجيكا، تشيلي، الإكوادور، مصر، بريطانيا، إيطاليا والمكسيك، هولندا، باراجواي، البرتغال.
وفي منافسات السيدات، ستكون إسبانيا والأرجنتين على رأسي المجموعتين الأولى والثانية، وإيطاليا وفرنسا على رأسي المجموعتين الثالثة والرابعة، وتضم قائمة المنتخبات الأخرى المشاركة في النهائيات كلاً من: الإمارات، بلجيكا، البرازيل، تشيلي، ألمانيا، اليابان، المكسيك، هولندا، باراجواي، البرتغال، السويد، أوروجواي وأميركا.

الإمارات
دبي
البادل تنس
مجلس دبي الرياضي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
من موقع الحادث
عربي ودولي
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا انهيار جسر
اليوم 22:40
من موقع الحادث
عربي ودولي
60 قتيلاً إثر انهيار جسر في الهند
اليوم 22:38
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
دنيا
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
اليوم 22:22
«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
دنيا
«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
اليوم 22:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©