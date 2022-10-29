34 منتخباً في تحدي «مونديال البادل»



دبي (الاتحاد)



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للبادل دي بي ورلد - دبي 2022، اكتمال وصول المنتخبات المشاركة في الحدث العالمي الذي تستضيفه دبي للمرة الأولى، بداية من الاثنين إلى 5 نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها اتحاد البادل تنس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتبلغ قيمة جوائزها المالية مليوني درهم.

وكشفت اللجنة المنظمة عن استكمال استعداداتها، للخروج بنسخة استثنائية لكأس العالم تعزز من المكانة التي وصلت إليها الإمارات وسمعتها الطيبة في استضافة أهم المحافل الرياضية الدولية، وجاهزية الملاعب التي تم تصميمها في مقر بطولة سوق دبي الحرة للتنس، ومن بينها الملعب الرئيس الذي يتسع لـ5000 مشجع، ويحتضن أبرز المباريات التي تجمع أقوى المنتخبات العالمية.

وتشهد منافسات البطولة 34 منتخباً في فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، حيث يتنافس 17 منتخباً وطنياً في كل مسابقة.

وكشف الاتحاد الدولي للبادل تنس عبر موقعه الرسمي عن 4 منتخبات ستكون على رأس المجموعات الأربع لمنافسات الرجال، وهي إسبانيا على رأس المجموعة الأولى، والأرجنتين على رأس المجموعة الثانية، فيما ستكون البرازيل وفرنسا على قمة المجموعتين الثالثة والرابعة، وتكشف القرعة التي تجرى قبل ساعات من انطلاق البطولة عن توزيع بقية المنتخبات بين المجموعات الأربع، وهي الإمارات، قطر، أورواجواي، بلجيكا، تشيلي، الإكوادور، مصر، بريطانيا، إيطاليا والمكسيك، هولندا، باراجواي، البرتغال.

وفي منافسات السيدات، ستكون إسبانيا والأرجنتين على رأسي المجموعتين الأولى والثانية، وإيطاليا وفرنسا على رأسي المجموعتين الثالثة والرابعة، وتضم قائمة المنتخبات الأخرى المشاركة في النهائيات كلاً من: الإمارات، بلجيكا، البرازيل، تشيلي، ألمانيا، اليابان، المكسيك، هولندا، باراجواي، البرتغال، السويد، أوروجواي وأميركا.