«عالمية الطائرة الشاطئية» تختتم على شاطئ كايت بيتش



دبي (الاتحاد)



تختتم في الساعة الثامنة مساء الأحد، منافسات البطولة الثانية من «جولة دبي العالمية للكرة الطائرة الشاطئية للمحترفين»، والتي تستضيفها دبي للمرة الأولى في المنطقة، وينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بدعم مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الكرة الطائرة، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش، ويشارك فيها 55 فريقاً من 29 دولة.

وتبدأ منافسات نصف نهائي السيدات في الساعة 9:00 صباحاً، ويقام نصف نهائي الرجال في الساعة 11:30 صباحاً، وتقام مباراة الميدالية البرونزية للسيدات في الساعة 5:00 مساءً، والمباراة النهائية للسيدات في الساعة 6:00 مساءً، وتقام مباراة الميدالية البرونزية للرجال في الساعة 7:30 مساءً، والمباراة النهائية للرجال في الساعة 8:30 مساءً، على أن تقام مراسم تتويج الفائزين في الساعة 9:30 مساءً.

وأشاد الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بتنظيم البطولة، وقالت لارا ماريش رئيس فريق استضافة البطولات بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة: أشكر مجلس دبي الرياضي على التنظيم الرائع وجهود فريق العمل الذي يحرص على إتمام كل شيء بدقة كبيرة لإنجاح البطولة.

وعبرت لارا عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي تحققه البطولة، والأجواء الرائعة في دبي، وقالت: دبي مدينة مبهرة وأجواؤها لا توصف، أتمنى لو تقام جميع البطولات هنا في دبي، لما تتمتع به من منشآت ومرافق رياضية مصممة، وفق أعلى المعايير الدولية المتواجدة في كل مكان، والتي تساعد بشكل كبير في التشجيع على ممارسة الرياضة، وتتميز بتنوع مجتمعي متآلف يعيش في سلام وتناغم جميل، كما أن أكثر ما لفت انتباهنا هو حسن الضيافة والتعامل الاحترافي والحرص على تنظيم كل شيء بدقة كبيرة.

وقال بدر الكوس أمين عام المساعد للاتحاد العربي للكرة الطائرة: أبهرتنا دبي كعادتها بالتنظيم العالمي الرائع والدقيق لهذه البطولة الدولية الكبيرة التي نفتخر بأن تستضيفها دبي للمرة الأولى، والتي تؤكد دائماً أنها قادرة على تنظيم واستضافة أكبر البطولات العالمية بكفاءة واقتدار، وسيكون لهذه البطولة أثر كبير على زيادة شعبية اللعبة بين كافة فئات المجتمع ويشجعهم على الاحتراف في لعبة الكرة الطائرة.