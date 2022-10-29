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نيمار يدافع عن لاعب يونايتد «الاستعراضي»!

نيمار يدافع عن لاعب يونايتد «الاستعراضي»!
29 أكتوبر 2022 17:00

برلين (د ب أ)
دافع البرازيلي نيمار عن مواطنه أنتوني، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، وطالبه بأن يتجاهل منتقدي استعراضه.
وواجه لاعب أياكس السابق انتقادات كبيرة، بعدما قام بالدوران حول نفسه بالكرة مرتين في مباراة فريقه أمام شيريف تيراسبول، «الخميس»، في الدوري الأوروبي.
وقال باول سكولز لاعب مانشستر يونايتد السابق إنه مثال على أن أنتوني أصبح مهرجاً، نظراً للتمريرة التي مررها لكاسيميرو بعد ذلك وكانت طويلة على اللاعب وخرجت لركلة مرمى.
وكتب نيمار رسالة على إنستجرام لدعم أنتوني، وقال فيها: «استمر، لا تغير أي شيء، واصل فعلها، جرأة وفرح».
وقام إيرك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد باستبدال أنتوني بين شوطي مباراة شيريف، وكان مانشستر يونايتد متقدماً بهدف نظيف.
وعند سؤاله عما إذا كان تم استبدال أنتوني بسبب ما قام به، أجاب تين هاج: «لا، كان هذا مخططاً إذا كنا متقدمين في النتيجة، أردت أن أرى ماركوس وكريستيانو سوياً، والديناميكية في الجانب الأيمن».

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