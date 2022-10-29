المنتخب الألماني.. اختيارات المونديال «مؤلمة»!

برلين (د ب أ)

قال داني رول مساعد المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، إن اختيارات هانزي فليك لقائمة المنتخب التي ستشارك في كأس العالم، والتي سيعلن عنها خلال أسبوعين ستكون مؤلمة لبعض اللاعبين، بينما من الممكن أن يتواجد بعض اللاعبين الذين لم يلعبوا كثيراً، في الطائرة المتجهة إلى قطر.

وقال رول لبوابة «تي- أونلاين» الإخبارية، في مقابلة نشرت اليوم، إنهم حددوا ثلثي القائمة المكونة من 26 لاعباً، الذين سيتم اختيارهم للبطولة التي تقام في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، حيث سيتم الإعلان عنها يوم 10 نوفمبر المقبل.

وأضاف أن هناك بعض اللاعبين الذين سيغيبون رغم أنهم كانوا يأملون في الحصول على مكان في القائمة، مشيراً إلى أن معايير الاختيارات تتخطى كرة القدم.

وقال رول: «ستكون مؤلمة لبعض اللاعبين، الجميع يريد الذهاب إلى كأس العالم مع ألمانيا، ولكن يجب أن نفكر بشأن الأفضل للفريق».

وأضاف: «الأمر لا يتعلق فقط بالدور التكتيكي للاعبين، ولكن أيضاً يتعلق بالجانب الشخصي، الأمر متعلق بقيادة الفريق، الحيوية والأجواء».

وأكد: «فقط 11 لاعباً يمكنهم اللعب من البداية، و15 على مقاعد البدلاء، خمسة منهم فقط يمكن الدفع بهم. لذلك، ربما 10 لاعبين سيتم استخدامهم بشكل قليل، ويجب أن يكون اللاعبون مستعدين لتقديم كل ما لديهم وأن يدفعوا الآخرين، حتى ولو كانوا على مقاعد البدلاء في المباراة».

وقال رول: إن القرار بشأن اللاعبين المختارين في القائمة النهائية سيأخذ في الحسبان أن بإمكانهم اللعب في أكثر من مركز.

وقال: إن الجهاز الفني يدرس أيضاً ضم لاعبين أمثال فلوريان فريتز، لاعب باير ليفركوزن، ولوكاس كولسترمان، لاعب لايبزج، الذي اقترب من العودة للملاعب بع غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابات، ولكنه لم يلعب حتى الآن.

وتابع رول:«نريد أن نعرف ما إذا كان مثل هؤلاء اللاعبين جاهزين لكأس العالم أم لا، وإذا كانوا جاهزين، فبأي طريقة. ومتى يكونون قادرين على اللعب في البطولة».

وأكد:«بكل تأكيد سنأخذ شخصاً ما معنا لم يلعب دقيقة حتى الآن، ولكن سيكون من المفضل أن يلعب على الأقل ولو مباراة واحدة».