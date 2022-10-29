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«مجموعة هلال» تحتفي بالخطيب

«مجموعة هلال» تحتفي بالخطيب
29 أكتوبر 2022 15:39

 
الشارقة (الاتحاد)

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احتفى محمد هلال الحزامي رئيس مجموعة محمد هلال للاستثمارات بمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، من خلال مأدبة عشاء حضرها عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وعبدالله سلطان عضو مجلس الإدارة، والنجم الدولي السابق عدنان الطلياني رئيس اللجنة الفنية لنادي البطائح، وخليل غانم رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان.
وأعرب محمد هلال عن سعادته باستقبال أحد أساطير الكرة العربية والأفريقية وتقديره لمكانته الكبيرة في نفوس الجميع، بفضل الموهبة الرفيعة والأخلاق العالية، بالإضافة إلى تميزه إدارياً على رأس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، أحد قلاع الرياضة في مصر والوطن العربي وأفريقيا، كما تقدم بالشكر لضيوف المأدبة على تلبية الدعوة.
وبدوره، تقدم الخطيب بالشكر إلى محمد هلال على الدعوة الكريمة التي جمعته بالعديد من الشخصيات الرياضية الرفيعة بإمارة الشارقة والإمارات، وهنأه والحضور بإنجازات الإمارة الرياضية، وآخرها الحصول على كأس رئيس الدولة لكرة القدم، وتمنى تحقيق المزيد من الألقاب والبطولات.

الإمارات
الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
عدنان الطلياني
محمود الخطيب
عيسى هلال الحزامي
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