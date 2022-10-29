«أبيض الشابات» يهزم البحرين بـ«رباعية»



دبي (الاتحاد)

حقق منتخب الشابات تحت 19 عاماً الفوز على شقيقه البحرين بأربعة أهداف، في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما على ملعب ذياب عوانة، في ختام برنامج معسكره الداخلي بدبي.

وكانت المباراة الودية الأولى قد حسمها «أبيض الشابات» بفوز كبير على البحرين بثمانية أهداف.

من جهتها، أشادت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم النسائية، بأداء اللاعبات خلال التدريبات والمباراتين الوديتين أمام البحرين، مؤكدة أن اللجنة ستركز على الاستفادة من الأهداف الإيجابية التي تحققت خلال هذا المعسكر، وكذلك الوقوف على أي جوانب سلبية رصدها الجهاز الفني للمنتخب، والتركيز خلال التجمعات والمباريات الودية المقبلة على معالجتها، من خلال العمل المستمر على زيادة خبرات اللاعبات، وتطوير قدراتهن الفنية والبدنية، والتي تعد من أهم الأهداف التي تصبو لجنة كرة القدم النسائية لتحقيقها خلال الفترة القادمة.

بدورها، أكدت المدربة الوطنية حورية الطاهري أن برنامج إعداد المنتخب، يرتكز على أهمية انسجام خطوط اللعب وتجربة العناصر الجديدة، وتدريبهن على المهام والمسؤوليات المتعلقة بمراكزهن داخل الملعب، وأهمية قدرتهن على تنفيذ التوجيهات الفنية، وتوفير كل المقومات التي تسهم في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، خلال مراحل إعداد منتخبنا الوطني، والتي حرصنا على بدئها مبكراً لنكون على أتم استعداد وجاهزية للمشاركات القادمة.