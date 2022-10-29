«الفرسان» يختبر الصدارة أمام «الزعيم» في «كلاسيكو21»



معتصم عبدالله (دبي)



يخوض شباب الأهلي متصدر «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» برصيد 19 نقطة، اختباراً جديداً في مشوار الدفاع عن لقب الموسم الماضي، حينما يحل ضيفاً على العين غداً «الأحد» في «كلاسيكو دوري 21» على استاد خليفة بن زايد.

ولن تكون مهمة «الفرسان»، في سعيه نحو الحفاظ على سجله خالياً من الخسارة، للمباراة الثامنة على التوالي سهلة أمام مضيفه «الزعيم»، رغم تراجع نتائج الأخير، بالخسارة في ثلاث مباريات، وابتعاده عن مراكز المقدمة، باحتلاله المركز السادس برصيد 10 نقاط.

وبعيداً عن «الكلاسيكو»، تبدو مهمة الجزيرة صاحب الـ 14 نقطة، أسهل في البقاء بـ «وصافة الترتيب» في المواجهة أمام مضيفه الوصل على ملعب زعبيل، حيث يحتل «الإمبراطور» المركز الأخير في الترتيب وله 4 نقاط.

وفي بقية مباريات انطلاقة الثامنة، يستقبل دبا «الرابع» برصيد 13 نقطة، ضيفه خورفكان صاحب المركز قبل الأخير بـ 5 نقاط، فيما يواجه النصر ضيفه اتحاد كلباء في مباراة «فك الارتباط» على رصيد النقاط الثماني للفريقين، وتستكمل الجولة يوم الاثنين المقبل بمباريات البطائح مع عجمان، والظفرة مع بني ياس، والوحدة مع الشارقة.



الأحد



العين - شباب الأهلي 17:00

الوصل - الجزيرة 17:00

دبا - خورفكان، 17:00

النصر - اتحاد كلباء 17:00

الاثنين



البطائح - عجمان 17:00

الظفرة - بني ياس 17:00

الوحدة - الشارقة 17:00