الأحد 30 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

5 أسباب تمنح الأهلي «الفوز 105» على الزمالك

5 أسباب تمنح الأهلي «الفوز 105» على الزمالك
29 أكتوبر 2022 16:00

 
علي معالي (العين)


عاد الأهلي من جديد بفوز رائع على الزمالك في «السوبر المصري»، ليستعيد الفريق توازنه بعد «هزة عنيفة» خلال الفترة الماضية، أصابت جماهيره العريضة بـ«الحيرة والشك»، إلا أن المدرب السويسري كولر نجح في إعادة «الأحمر» إلى المسار الصحيح، والبداية «سوبر».
انتصار الأهلي لم يأت من فراغ، بل إنه بمثابة «شهادة ميلاد» للمهاجم البرازيلي الجديد برونو سافيو الذي وضع بصمته في شباك الزمالك، والمدرب كولر الذي نجح بفكره وتعامله في إعادة الثقة إلى الفريق الذي خاض «الكلاسيكو 244» في جميع البطولات، رافعاً انتصاراته إلى 105 مباريات، مقابل 80 تعادلاً، و59 خسارة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا انهيار جسر
رئيس قيرغيزستان يصل إلى البلاد

وهناك أسباب وعوامل مختلفة جعلت الأهلي يكسب الرهان، أولها روح «الفانلة الحمراء» التي ظهرت جلية من بداية المباراة إلى نهايتها، وهو ما جعل كل لاعب يحاول تقديم أفضل ما لديه، وأيضاً فترة الراحة التي حصل عليها «الكبار»، أمثال حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد الشناوي وعلي معلول.
أضف إلى ذلك القيادة الفنية الهادئة والواعية من مارسيل كولر الذي درس الزمالك بطريقة رائعة، وحافظ على ثبات التشكيلة، وأغلق مفاتيح لعب المنافس، واستغل أخطاء فيريرا ولاعبي «الزمالك» الذي دخل المباراة بثقة مبالغ فيها، ورغم ذلك كان أغلب لاعبيه بعيداً عن مستواهم وتركيزهم.
ولعل النقطة الأبرز تأتي من جانب فيريرا الذي لم لم يكن جريئاً، رغم الاستقرار الفني الذي يعيشه مع الفريق منذ الموسم الماضي، وحرم نفسه من أسلحته الهجومية بطريقة اللعب التي اعتمد عليها، وهي «3-5-2»، وحرمت «الفارس الأبيض» من الفاعلية على مرمى الأهلي، لتستمر عقدة «الشياطين الحمر» عند المدرب البرتغالي الذي يخسر للمرة الثانية أمام الأهلي.
ومنحت المباراة كولر ثقة كبيرة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات متتالية مع الأهلي بكل البطولات، وهو ما لم يحدث مع ريكاردو سواريش المدرب السابق الذي حقق 3 انتصارات متتالية فقط، كما أنها المباراة رقم 5 أيضاً مع كولر، التي لا يستقبل فيها الفريق أهدافاً، وسجل 8 أهداف.

الإمارات
العين
استاد هزاع بن زايد
كأس السوبر
الأهلي
الزمالك
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
من موقع الحادث
عربي ودولي
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا انهيار جسر
اليوم 22:40
من موقع الحادث
عربي ودولي
60 قتيلاً إثر انهيار جسر في الهند
اليوم 22:38
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
دنيا
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
اليوم 22:22
«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
دنيا
«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
اليوم 22:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©