سافيو: «بداية مثالية» للرحلة الاحترافية



علي معالي (العين)

أبدى البرازيلي برونو سافيو مهاجم الأهلي سعادته بالهدف الذي أحرزه في مباراة بحجم وقوة «السوبر» أمام الزمالك، وفتح الطريق أمام «الأحمر» لحسم المباراة بهدفين، ومعانقة اللقب للمرة الـ 12 في تاريخه.

وقال سافيو في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: المباراة جاءت صعبة، والبداية مهمة في رحلتي الاحترافية الحالية، ولم أكن أتوقع أن تكون بهذه الطريقة التي يمكن وصفها بـ «المثالية والجميلة» في كل شيء.

وأضاف: سبق وأن أحرزت لقباً في البرازيل مع أميركيا مينيرو، ببطولة تحمل اسم «كأس أرينا»، ولكن بالطبع ليس بقوة أو جماهيرية مباراة «السوبر المصري» التي عشت لحظاتها بمنتهى الشوق والحماس لإسعاد الجماهير التي دعمتنا في المدرجات.

ونوه برونو سافيو إلى أن أهمية الفوز تأتي متزامنة مع الانتصارات في الدوري المحلي، وقال: دفعة معنوية جديدة ننطلق من خلالها لاستعادة ما سمعته عن بطولات الأهلي.