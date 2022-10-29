الأحد 30 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

سافيو: «بداية مثالية» للرحلة الاحترافية

سافيو: «بداية مثالية» للرحلة الاحترافية
29 أكتوبر 2022 15:30

 


علي معالي (العين)
أبدى البرازيلي برونو سافيو مهاجم الأهلي سعادته بالهدف الذي أحرزه في مباراة بحجم وقوة «السوبر» أمام الزمالك، وفتح الطريق أمام «الأحمر» لحسم المباراة بهدفين، ومعانقة اللقب للمرة الـ 12 في تاريخه.
وقال سافيو في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: المباراة جاءت صعبة، والبداية مهمة في رحلتي الاحترافية الحالية، ولم أكن أتوقع أن تكون بهذه الطريقة التي يمكن وصفها بـ «المثالية والجميلة» في كل شيء.

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا انهيار جسر
رئيس قيرغيزستان يصل إلى البلاد

وأضاف: سبق وأن أحرزت لقباً في البرازيل مع أميركيا مينيرو، ببطولة تحمل اسم «كأس أرينا»، ولكن بالطبع ليس بقوة أو جماهيرية مباراة «السوبر المصري» التي عشت لحظاتها بمنتهى الشوق والحماس لإسعاد الجماهير التي دعمتنا في المدرجات.
ونوه برونو سافيو إلى أن أهمية الفوز تأتي متزامنة مع الانتصارات في الدوري المحلي، وقال: دفعة معنوية جديدة ننطلق من خلالها لاستعادة ما سمعته عن بطولات الأهلي.

الإمارات
العين
استاد هزاع بن زايد
السوبر المصري
الأهلي
الزمالك
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
من موقع الحادث
عربي ودولي
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا انهيار جسر
اليوم 22:40
من موقع الحادث
عربي ودولي
60 قتيلاً إثر انهيار جسر في الهند
اليوم 22:38
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
دنيا
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
اليوم 22:22
«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
دنيا
«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
اليوم 22:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©