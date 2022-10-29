«الملك» لا يخسر «الامتلاك»!



سلطان آل علي (دبي)



بعد مرور 7 جولات من «دوري أدنوك للمحترفين»، يتصدر الشارقة قائمة الفرق الأقل خسارة للكرة هذا الموسم بـ560 كرة فقط.

ويعد كايو الأكثر خسارةً للكرة في الفريق، بواقع 11 مرة كل مباراة، أما الأقل خسارة للكرة، فهما المدافع مانولاس، ولاعب الوسط ماجد راشد، بمعدل 4 كرات كل مباراة.

وتعد هذه نقطة قوة في «فرقة كوزمين» التي تجيد التمركز الدفاعي والتحولات السريعة، ويشكل عنصر عدم خسارة الكرة أحد أهم العوامل لإنجاح أفكار المدرب الروماني.

وفي المقابل، يدخل الوحدة لقاء الشارقة الكبير المنتظر غداً «الأحد»، متسلحاً بخاصية لا يملكها إلا «العنابي»، في «دوري أدنوك للمحترفين»، ألا وهي تنوع الهدافين، حيث سجل للوحدة 11 لاعباً مختلفاً هذا الموسم بمجموع 18 هدفاً.

ويأتي بيدرو في الصدارة بـ4 أهداف، ويليه لوكاس بيمنتا وعبدالله حمد وأدريان سيلفا بهدفين، فيما أحرز محمد علي وروبن وطحنون ورفعت وفارس جمعة وبيتزي وتيجالي هدفاً لكل منهم في البطولة. ويمنح التنوع قدرة متميزة لـ«أصحاب السعادة» على التسجيل عن طريق عدد كبير من اللاعبين.

في المقابل، لم يسجل للشارقة إلا 4 لاعبين، وهو ثالث أقل فريق في عدد الهدافين، حيث لم يحرز له إلا باكو ألكاسير ولوان بيريرا وكايو وبيانيتش.