الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»



معتصم عبدالله (دبي)



تتصدر «القمة المكررة» بين الشارقة والوحدة، طرفي «النهائي الأغلى» لكأس صاحب السمو رئيس الدولة»، واجهة ختام «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تشهد إقامة ثلاث مباريات غداً «الأحد»، تجمع إلى جانب قمة «الملك» و«العنابي»، مباراتي بني ياس والظفرة على ملعب «السماوي»، وعجمان والبطائح على استاد راشد بن سعيد.

وتأتي مباراة «قمة ختام الثامنة» بعد 9 أيام على المواجهة الأولى بين الفريقين في نهائي الكأس لموسم 2021-2022، والذي حسمه «الملك» بهدف مهاجمه ألكاسير، قبل أن يستعيد بعدها بأيام صدارة الدوري، بالفوز على البطائح 1-0، في «الجولة السابعة»، ليدخل «المواجهة المكررة» أمام ضيفه «العنابي» بمعنويات كبيرة.

في المقابل تجاوز «أصحاب السعادة» أحزان خسارة «النهائي الأغلى»، بتغلبه على ضيفه الظفرة 4-2، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، أملاً في «رد الدين» لمضيفه «الملك» في لقاء الغد، والمنافسة على مقاعد الصدارة، ويبرز في صفوف الوحدة مهاجمه تيجالي هداف لقاءات الفريقين برصيد 16 هدفاً، فيما يعول أصحاب الأرض على استمرار تألق المهاجم الإسباني ألكاسير هداف الفريق في الدوري وله 5 أهداف.

وستكون مباراة الغد الـ 25 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث يتفوق الوحدة برصيد 13 انتصاراً، مقابل 6 انتصارات للشارقة، والتعادل في 5 مباريات، علماً بأن «الملك» حقق الأفضلية في آخر 6 مباريات بين الفريقين، بالفوز 4 مرات والتعادل في واحدة، مقابل خسارة وحيدة.

وتنطلق مواجهات ختام «الجولة الثامنة»، بمباراتي بني ياس مع الظفرة، وعجمان مع البطائح، حيث سيكون ملعب «السماوي» مسرحاً للمباراة الأولى، حيث يعول بني ياس على معنويات استعادته ذاكرة الانتصارات في الجولة الماضية أمام دبا 4-1، ليصل إلى «النقطة الثامنة» في «المركز العاشر»، في الوقت الذي يبحث فيه «الفارس» عن الخروج من «عنق الزجاجة»، بعد تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير.

والتقى «السماوي» و«الفارس» في 20 مباراة سابقة، حقق بني ياس الفوز في 13 لقاءً، مقابل 4 لقاءات للظفرة، وحسم التعادل 3 مباريات أخرى.

ويحتضن استاد راشد بن سعيد، مباراة عجمان صاحب المركز السابع «11 نقطة»، أمام ضيفه البطائح التاسع «9 نقاط»، في المواجهة الأولى بين الفريقين في الدوري، ويتسلح «البرتقالي» بأفضليته في المواجهات أمام «الفرق الصاعدة»، بالفوز في 14 من أصل 29 مباراة، وهو يدخل مباراة الغد، بعدما نجح في المحافظة على نظافة شباكه في ثلاث مباريات على التوالي.

«الرأس الذهبية» سلاح «العنابي»

يتسلح الوحدة في مباراة القمة أمام مضيفه الشارقة بأفضلية استثمار الكرات العرضية لتسجيل الأهداف، برصيد 6 أهداف رأسية، وهو أيضاً الفريق الأكثر تسجيلاً في الدوري، خلال ربع الساعة الأخيرة من زمن المباريات، وسجل الوحدة 52 هدفاً أمام الشارقة مقابل 29 هدفاً هزت الشباك.

«الخامسة» شبح «الفارس»

خسر الظفرة في آخر 4 مباريات خارج أرضه بدوري المحترفين، قبل مواجهة «الأحد» أمام مضيفه بني ياس، وتعود المرة الأخيرة التي خسر فيها «الفارس» في 5 مباريات خارج ملعبه متتالية إلى مارس 2021.

أفضلية المهاجم الأجنبي



يتشابه فريقا عجمان والبطائح قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين على ملعب الأول، في تسجيل اللاعبين الأجانب لكل أهداف الفريقين في الدوري، في ظل غياب «أهداف المواطنين»، وسجل «البرتقالي» 9 أهداف بوساطة مبونجو، وفراس بالعربي، وأزارو، وعصام فائز وعلي مدن، فيما أحرز أهداف «الراقي» الستة لورنسي، وأناتول، وجواو بيدرو.

مباريات الأحد

بني ياس - الظفرة 17:00

عجمان - البطائح 17:00

الشارقة - الوحدة 20:00



