الطاير يزور معرض دبي لبناء الأجسام واللياقة



دبي (الاتحاد)



زار معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، «معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية»، الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي على مساحة تزيد عن 26 ألف متر مربع في قاعات زعبيل 1، و2، و3، و4، و5 بمركز دبي التجاري العالمي، وتختتم فعالياته اليوم.

والتقى معالي مطر الطاير مع بيج رامي بطل العالم في بناء الأجسام وحامل لقب مستر أولمبيا لعامي 2020 و2021، واطلع معاليه على مشروع «ريد ريكس» الذي أطلقه بيج رامي من دبي.

وأكد معالي مطر الطاير أن دبي دائماً منطلق للمشاريع الناجحة، بفضل التشريعات التي تدعم الاستثمار وجودة الحياة، ووجود أكثر من 200 جنسية يعيشون على أرض الدولة، والدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي.



وزار معاليه أجنحة عدد من الشركات العارضة من الإمارات ومختلف القارات العاملة في قطاعات بناء الأجسام واللياقة البدنية والغذاء الصحي وصناعة التجهيزات الرياضية وأحدث معدات التدريب المختلفة، وغيرها من المجالات ذات العلاقة برياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية والتغذية الصحية، وثمّن جهودهم وحثهم على مواصلة العمل والتميز في هذا المجال الحيوي سريع النمو.

وشاهد معالي مطر الطاير جانباً من المنافسات والعروض المختلفة التي تقام في قاعات زعبيل من 1 إلى 5 التي خصصت بالكامل للمعرض، وتستضيف منافسات أكثر من 10 رياضات متنوعة من بينها بطولة بناء الأجسام وبطولة الملاكمة والفنون القتالية والكيك بوكسينج ومصارعة الأذرع وأقوى رجل وامرأة ورفع الأثقال ورياضات التحدي ودروس في اللياقة البدنية وعروض تقديمية عن التغذية الصحية، والعديد من الفعاليات الأخرى في مجال بناء الأجسام واللياقة البدنية.

وأشاد معاليه بجهود المنظمين، مؤكداً حرص مجلس دبي الرياضي على دعم تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة والتعاون مع القطاع الخاص الذي يلعب دوراً حيوياً في نشر وتطوير مختلف أنواع الرياضات وزيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل.

ويشهد اليوم الثاني إقبالاً كبيراً من الجماهير التي احتشدت في الممرات تتابع المحاضرات والعروض وأحدث المنتجات الرياضية ولقاء الأبطال العالميين، حيث وصل عدد زوار المعرض في اليومين الأول والثاني إلى أكثر من 20 ألف زائر، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد الزوار مع نهاية اليوم الثالث من الحدث إلى أكثر من 35 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها، خاصة أن اليومين الثاني والثالث من الحدث يتزامنان مع يومي عطلة نهاية الأسبوع، مما يوفر الفرصة للجميع للحضور إلى المعرض بداية من الصباح وحتى إغلاق الأبواب مساءً.