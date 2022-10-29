«دورية السعادة» تعزز الوعي المروري لجماهير «السوبر المصري»

أبوظبي (الاتحاد)



عززت دورية السعادة في شرطة أبوظبي جهودها في نشر السلوكيات الإيجابية، ورفع مستوى الوعي المروري لجماهير مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وتواصلت عناصر دورية السعادة مع الجماهير الرياضية على بوابات استاد هزاع بن زايد، وحثتهم على الالتزام بالقوانين المرورية واتباع الإرشادات التي تحفظ سلامتهم.

وشاركت إدارة مرور العين في نهائي كأس السوبر المصري بدوريات الأطفال «الشرطي راشد والشرطية شما»، والتي توفر بيئة محببة للأطفال، وتعرّفهم على طبيعة العمل الشرطي، وقدمت شرحاً حول الالتزام بقواعد السلامة وحماية الأطفال من الحوادث.

وقدمت عناصر الشرطة النسائية صورة حضارية مشرفة للمرأة الإماراتية، وقدرتها على المشاركة في تنظيم وتأمين الأحداث الرياضية الكبيرة، عبر تقديم الإرشادات والتوعية الهادفة، ضمن تأمين نهائي كأس السوبر المصري.

وحثت شرطة أبوظبي الجماهير على الالتزام بالسلوك الحضاري والاستمتاع بالمباراة والتقيد بالتشجيع الحضاري واحترام القوانين والأنظمة.