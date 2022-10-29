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الرياضي

«الجودو» ينظم «الدورة المتقدمة» في أبوظبي

محمد بن ثعلوب
29 أكتوبر 2022 12:30

أبوظبي (الاتحاد)
ينظم اتحاد المصارعة والجودو، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي الدورة التدريبية للجودو لعام 2022 يومي 5 و6 نوفمبر المقبل، على صالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، وذلك بإشراف الاتحاد الدولي للجودو.
يشرف على الدورة المحاضر الكرواتي سيرتيك هرفاتسكو (حزام 7 دان)، والتي يبدأ برنامجها عند العاشرة صباحاً من يوم السبت 5 نوفمبر المقبل بمحاضرة نظرية، ويعقبها التدريب العملي في الحصيرة الرئيسية بالصالة، والتي تستأنف عند الثالثة والنصف عقب وجبة الغداء، بمحاضرات نظرية وتطبيقات عملية، وذلك حتى الساعة السابعة مساء في ختام برنامج اليوم الأول، ويتواصل البرنامج في اليوم الثاني اعتباراً من صباح الأحد وحتى بعد الظهر في مسك ختام الدورة بحضور عدد من المسؤولين.
وخاطب مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي كل الأندية الأعضاء، للاستفادة من قيام تلك الدورة التدريبية المتقدمة بهدف تأهيل الكوادر الفنية بقطاع الجودو، والاطلاع على الجديد في مجال تدريب الجودو للخبرة الطويلة التي يتمتع بها الخبير الكرواتي (60 عاماً)، وسيكون التقديم عن طريق الرابط المرفق في رسالة الاتحاد، ووفقاً لشروط المشاركة المرفقة مع خطاب الدعوة للأندية الأعضاء.

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