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الرياضي

كأس سلطان بن خليفة يجتذب «النخبة» في الشارقة

كأس سلطان بن خليفة يجتذب «النخبة» في الشارقة
29 أكتوبر 2022 13:00

 
الشارقة (الاتحاد)

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ينظم مضمار نادي الشارقة لونجين غداً «الأحد»، أول حفل في «روزنامة» المضمار مع انطلاق الموسم الجديد، ويضم اليوم الافتتاحي ستة أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، أبرزها كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان.
وتشارك 76 خيلاً في الحفل، فيما يبلغ مجموع الجوائز المالية المرصودة 300 ألف درهم، ويجتذب الشوط الخامس والرئيسي لمسافة 2000 متر، على لقب سباق كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، نخبة من الخيول قوامها 16 خيلاً، ومن أبرز المرشحين للفوز باللقب «اتشي دو ناكري»، و«حكام»، و«ريم بينونة».
ويتصدر «المرموق» ترشيحات الشوط الأول، والذي تم تخصيصه لخيول الإنتاج المحلي، وتتنافس 16 خيلاً على مسافة 1200 متر– هانديكاب، ومن أبرز الخيول المشاركة «معالي الريف» و«اي اس عجيب».
ويشهد ثاني أشواط الأمسية لخيول 3 سنوات على مسافة 1000 متر، مشاركة 14 خيلاً، يتقدمها «مجد الوثبة»، و«اف المهيب»، و«صادق الوثبة».
وسيكون «ويل باور» المرشح الأول في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، وينافسه «الهزيز» و«إي اس ثوبان».
ويشتد التنافس في رابع أشواط الأمسية، وهو شوط خصص للخيول عمر 4 سنوات وما فوق تتنافس على مسافة 1700 متر – هانديكاب، ومن أبرز الخيول المرشحة للفوز «قاصد» و«السهوج» و«فرحان».
وخصص الشوط السادس والختامي للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر– هانديكاب، بمشاركة 6 خيول أبرزها «بعلبك»، و«بن زيما»، و«الهدير».

الشارقة
مضمار نادي الشارقة لونجين
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