لوكلير يتعرض لحادث في «جولة المكسيك»

مكسيكو سيتي (رويترز)

تعرض شارل لوكلير سائق فيراري، القادم من موناكو لحادث في جولة التجارب الحرة الثانية لجائزة المكسيك الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 للسيارات الليلة الماضية، بينما استخدم السائقون إطارات بيريلي الجديدة على سبيل التجربة، قبل اعتمادها للاستخدام في الموسم المقبل.

وفي هذه الجولة سجل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس أسرع لفة بزمن بلغ دقيقة واحدة و19.970 ثانية متقدما بفارق 0.828 ثانية على الياباني يوكي تسونودا من فريق ألفا تاوري وبفارق 1.207 ثانية على الفرنسي إستيبان أوكون سائق فريق ألبين.

واستخدم السائقون الثلاثة إطارات ملساء عادية معظم جولة التجارب الحرة الثانية، بعد أن تخلوا عن المشاركة في جولة التجارب الحرة الأولى لصالح السائقين الاحتياطيين والناشئين.

وتوقفت الجولة بعد اصطدام سيارة لوكلير بالحواجز عند المنحنى السابع ما تطلب التدخل لإصلاح الحواجز في حلبة إيرمانوس قبل استئناف الجولة من جديد.

وكان سائقا فيراري الإسباني كارلوس ساينز ولوكلير الأسرع في جولة التجارب الحرة الأولى، عندما سجل ساينز دقيقة واحدة و20.707 ثانية متقدما بفارق 0.046 ثانية على لوكلير.

وحسم ماكس فرستابن لقب السائقين بينما ضمن فريقه رد بول الفوز بلقب الصانعين، لكن السائق الهولندي وزميله سيرجيو بيريز على موعد مع التاريخ في سباق يوم غدٍ «الأحد».

ويسعى بيريز لأن يصبح أول مكسيكي يفوز بالسباق المقام على أرض بلاده، بينما يطمح فرستابن للفوز بالسباق رقم 14 خلال موسم واحد وتسجيل رقم قياسي جديد غير مسبوق رغم معاقبة الفريق بسبب خرقه سقف الميزانية العام الماضي.

وسجل السائقان نفس الزمن وقدره دقيقة واحدة و20.827 ثانية في جولة التجارب الحرة الأولى، لكن بيريز حل ثالثاً إذ أنه سجل هذا الزمن أولاً.

واحتل بيريز المركز الخامس في الجولة الثانية متقدماً مباشرة على فرستابن.

واحتل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات والذي لم يحقق أي فوز هذا الموسم المركز الخامس في الجولة الصباحية وحصل على المركز الرابع في الجولة الثانية.

وشهدت التجارب مشاركة عدد من السائقين الشبان، بينهم الأسترالي جاك دوهان، نجل بطل الدراجات النارية مايك دوهان، وذلك مع فريق ألبين.