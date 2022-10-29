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«الإمارات للمواي تاي» تختتم في الحديريات غداً

«الإمارات للمواي تاي» تختتم في الحديريات غداً
29 أكتوبر 2022 12:30

أبوظبي (الاتحاد)

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تختتم مساء غد «الأحد» في خيمة الألعاب الرياضية بجزيرة الحديريات «مارفيستا-321 سبورتس»، بالعاصمة أبوظبي، بطولة الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب، والتي نظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.
انطلقت مباريات البطولة بمشاركة أكثر من 350 لاعباً ولاعبة، يمثلون 35 نادياً، من مختلف مناطق الدولة، وشهدت إقامة أكثر من 88 مباراة، في الدور التمهيدي لفئات البراعم والناشئين في يومها الأول، وتجددت إقامتها من منطلق حرص الاتحاد على تنظيمها سنوياً لاكتشاف المواهب الواعدة لمختلف الفئات العمرية، بهدف اختيار أبرز العناصر لدعم المنتخبات الوطنية، بما يعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية الخارجية.
وشهد انطلاقة منافسات البطولة بخيمة الألعاب الرياضية الأنيقة بالحديريات، طارق المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد، وياسر سالم الساعدي وعلي خوري، عضوا مجلس الإدارة، وفهد العبدولي مدير الأنشطة الرياضية بالاتحاد، وجمهور غفير من العائلات وعشاق اللعبة من مختلف فئات المجتمع، مما يؤكد شعبية اللعبة التي انتشرت على مستوى الدولة، خلال فتره قصيرة من عمر تأسيس الاتحاد، ونجح طاقم الحكام المحلي في قيادة مباريات البطولة بطريقة نالت إشادة الأندية المشاركة في البطولة، بفضل الخبرة التراكمية والمهارات الفردية في إدارة هذه المنافسات العمرية وبشكل تربوي يحفظ التنافس الشريف بين المتنافسين الواعدين.

الإمارات
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أبوظبي
الحديريات
مجلس أبوظبي الرياضي
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