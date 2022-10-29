«أنتولد سيكريت» و«مراد الوثبة» يتألقان في «مضمار العين»

العين (الاتحاد)



شهد مضمار نادي العين للفروسية، 7 سباقات مثيرة للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تنافست على جوائز بقيمة 495 ألف درهم، وذلك في افتتاح موسم السباقات الجديد 2022-2023.

وتألق «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة زافير زياني، حين خطف لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة مسجلاً 1:40:90 دقيقة.

واكتسح «مراد الوثبة» للوثبة للسباقات العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وبإشراف جان دي روال، وقيادة دين أونيل، منافسيه بفارق كبير في ثاني أشوط الأمسية، على لقب مضمار العين لمسافة 1400 متر، مسجلاً 1:37:38 دقيقة.

وظفر «جلال الريف» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة سام هتشكوت بجائزة الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، بعد أداء استثنائي، قاطعاً المسافة في 1:49:90 دقيقة.



وبات الجواد «قاصد» لناصر عسكر، وبإشراف أحمد المحيربي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، أول الفائزين في الموسم الجديد، حين نال لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر، على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وقطع البطل المسافة في 1:35:98 دقيقة.

ولمع بريق «براق المدام» لخادم بن حامد بن بطي آل حامد، بإشراف خليفة النيادي، وقيادة سيف البلوشي من أول مشاركة، ليحصد لقب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، مسجلاً 1:51:89 دقيقة.

ونال «متقدم» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون لقب الشوط السادس لمسافة 1800 متر، قاطعاً المسافة في 2:03:61 دقيقة.

وكان مسك الختام الفرس الرمادية «مرمرة إكس إم» لإسطبلات ليوا، بإشراف المدرب السوداني عبد الخير آدم، وقيادة ساندرو بايفا، التي حصدت لقب الشوط لمسافة 1000 متر في 1:06:68 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين، محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، ومحمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

أكد فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، أنه بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جاءت انطلاقة موسم السباقات بمضمار العين جيدة وراسخة، والجمهور الذي بلغ 5 آلاف كان راضياً بالجوائز التي تم السحب عليها، والتي بلغت 25 ألف درهم، وأن هناك مفاجآت جديدة، وستعود ترشيحات الجمهور للجائزة الكبرى بثوب جديد.