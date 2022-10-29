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ليكرز يعادل «البداية الأسوأ»

ليكرز يعادل «البداية الأسوأ»
29 أكتوبر 2022 11:00

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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مُني لوس أنجلوس ليكرز العريق، بخسارته الخامسة من أصل خمس مباريات في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي إيه»، أمام مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 102-111، معادلاً أسوأ بداية موسم، منذ انتقاله إلى لوس أنجلوس.
وكان موسم 2014-2015، الأخير يشارك فيه النجم الراحل كوبي براينت، شهد خسارة ليكرز في أول خمس مباريات «أنهى الموسم العادي 21-61»، قبل أن يعود «لذهبي والأرجواني»، ويتربع على قمة الدوري في 2020 محرزاً لقبه السابع عشر.
ولم يعرف نجمه ليبرون جيمس بداية مماثلة، منذ موسمه الأول كلاعب صاعد مع كليفلاند كافالييرز عام 2003.
وبات ليكرز على بعد خسارتين من أسوأ بداية له تعود إلى العام 1957 «0-7»، عندما كان الفريق يتخذ من مينيابوليس مقراً له، قبل الانتقال إلى كاليفورنيا عام 1960.
وغاب عن ليكرز أحد أبرز نجومه أنتني ديفيس المصاب بالجزء السفلي من ظهره، فيما استهل الموزع المخضرم راسل وستبروك المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل ويسجل 18 نقطة و8 متابعات.
وحاول المخضرم جيمس قدر المستطاع إنقاذ فريقه، فسجل 28 نقطة، 7 متابعات، 5 تمريرات حاسمة و4 سرقات، دون تجنيب الفريق الزائر خسارة جديدة.
خسر ليكرز الكثير من الكرات السهلة «22-10»، فيما استفاد تمبروولفز من لعبه الجماعي، وسجل له الفرنسي رودي جوبير 22 نقطة و21 متابعة، أنتوني إدواردز 29 نقطة والدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 21 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

أميركا
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الدوري الأميركي لسلة المحترفين
لوس أنجلوس ليكرز
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