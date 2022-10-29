فالفيردي ينفذ حكماً بـ «الأشغال الشاقة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



يثبت الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي «24 عاماً» نجم ريال مدريد الإسباني، يوماً بعد يوم، أنه صفقة ناجحة بكل المقاييس، بعد أن أصبح أحد مفاتيح اللعب الأساسية في «الملكي»، ووضع نهاية لسنوات أمضاها في الظل، عندما وطأت قدماه الأراضي الإسبانية عام 2016، حيث لعب لفريق الرديف «لوكاستيا»، ثم أعير لمدة عام إلى ديبورتيفو لاكورونيا 2017-2018»، وهي فترة أسهمت كثيراً في تأقلمه على الكرة والأجواء الإسبانية، وعاد منها ليلفت نظر لوجين لوبيتيجي المدير الفني الأسبق فيضمه إلى الفريق الأول. وها هي موهبته قد تفجرت بصورة لافتة في الموسم الماضي، وأسهم بدور فعال في فوز«الميرنجي» بالدوري «الليجا» ودوري الأبطال «الشامبيونزليج».

وفي حديث لشبكة «دايرك»، اعترف فالفيردي بأنه اشتغل على نفسه كثيراً كما لوكان ينفذ حكماً بـ «الأشغال الشاقة»، إذ احتاج إلى وقت غير قليل، حتى يتأقلم على لعب ريال مدريد، وتطور أداؤه ليصبح ورقة رابحة في يد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الذي نجح في توظيفه، سواء في وسط الملعب أو مركز الجناح، مع تطوير قدراته الدفاعية بصورة رائعة، والأهم من ذلك أنه أصبح هدفاً للفريق إذ سجل حتى الآن 6 أهداف في «الليجا».

وعن بدايته الصعبة، قال فالفيردي: كنت عصبياً بعض الشيء ومتوتراً ومشوشاً ومرتبكاً، لدرجة أنني كنت أتساءل بيني وبين نفسي: هل اخترت المكان الخطأ؟ وكنت أشعر بأنني أقل من زملائي الآخرين، ولم أكن أعرف مطلقاً إنني لاعب جيد.

كما اعترف فالفيردي بأن فترة الإعارة إلى «لاكورونيا» في 2017 أفادته كثيراً، وعاد منها أكثر قوة وثقة في نفسه، وخطوة خطوة بدأ يحصل على وقت أطول في المباريات، إلى أن أصبح اً أساسياً في الفريق.

وعن أدائه الموسم الماضي، وبداية الموسم الحالي، قال فالفيردي: عشت «حلم يقظة» من الصعب شرحه أو تفسيره، غير أن الأمور أصبحت بعد ذلك أكثر سهولة، وشيئاً فشيئاً وجدتني محبوباً من كل الجماهير ومن زملائي ومديري الفني، فازددت ثقة وتألقاً.

وأثنى فالفيردي على الدور الذي لعبه أنشيلوتي معه لتطوير أدائه وتشجيعه على التسديد من خارج المنطقة لتسجيل الأهداف، نظراً لقوة تصويباته بقدميه.

وقال: أنشيلوتي قال لي إنني لاعب «جوكر»، وأجيد اللعب في أكثر من مركز، وتوقع لي بتسجيل 10أهداف على الأقل في الموسم، وإن لم يحدث ذلك سوف يعتزل التدريب!

ويبدو أن المدرب الإيطالي سيصدق في حدسه، إذ أن فالفيردي سجل حتى الآن 6 أهداف في «الليجا»، وما زال مشوار المسابقة طويلاً.

يذكر أن فالفيردي بدأ مسيرته الاحترافية في بينارول الأوروجواياني، ومنه مباشرة إلى ريال مدريد، حيث لعب لفريق «الرديف» المدريدي في 2016، ومنه إعارة إلى ديبورتيفو لاكورونيا، وتم تصعيده للفريق الأول لريال مدريد في عهد جولين لوبيتيجي، بينما بدأ مسيرته مع منتخب بلاده في أغسطس 2017، ولعب حتى الآن 44 مباراة دولية وسجل 4 أهداف.