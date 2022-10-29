

أنور إبراهيم (القاهرة)



يمكن للمدريديين أن يناموا هادئين مرتاحين البال، بعد أن اطمأنوا على مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور «22 عاماً»، وتأكدهم تماماً من أنه وقع بالفعل عقداً جديداً يربطه بالنادي لمدة 5 سنوات قادمة، وتحديداً إلى 2027.

إذ كشفت صحيفة «آس» النقاب عن أن الاتفاق بين النادي واللاعب تم توقيعه بالفعل هذا الصيف، وتحديداً في يوليو الماضي، وإن فينيسيوس يحصل من وقتها على راتبه الجديد «8 ملايين يورو»، بدلاً من راتبه خلال عقده الأول الذي وقعه في يوليو 2018، وبلغ 3 ملايين يورو فقط.

وقالت الصحيفة إنه لم يعد يتبقى إلا تحديد توقيت الإعلان الرسمي عن تجديد العقد، لأن هناك أموراً معينة تخص «فيني» وحده، من دون مواطنيه الآخرين رودريجو وإيدر ميليتاو، اللذين حددا بالفعل مستقبلهما مع «الميرنجي».

وكلفت صفقة فينيسيوس ريال مدريد 45 مليون يورو، دفعها النادي قبل 3 سنوات، ومنحه راتباً يتمشى مع وضعه لاعباً صاعداً واعداً، والعقد ينتهي أصلاً 30 يونيو 2024.

ورغم تفجر موهبته خاصة في الموسم الماضي، وتحوله من نجم واعد إلى «سوبر» يعتمد عليه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني بصفة أساسية في تشكيلته الهجومية، إلا أن فينيسيوس لم يتبرم أو يشتك أبداً من كونه أحد أقل اللاعبين راتباً، بعد لونين حارس المرمى الأوكراني، وقلب الدفاع الإسباني خيسوس فابيخو.

وكشفت الصحيفة النقاب عن حقيقة وجود شرط جزائي في عقد فينيسيوس قيمته مليار يورو، مشيرة إلى أن الشرط وُضع خصيصاً لتحصين النجم البرازيلي ضد إغراءات باريس سان جيرمان، وتوجيه رسالة لهذا النادي الباريسي، مفادها أن فينيسيوس «خارج الانتظار».

يذكر في هذا الصدد أن سان جيرمان سعى من خلال وجود البرازيلي ليوناردو مديراً رياضياً للنادي قبل رحيله منذ بداية الموسم الحالي، لإغراء مواطنه فينيسيوس باللعب لباريس.

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها، إنه رغم عدم الكشف عن أية تفاصيل مادية تتعلق بالعقد، إلا أن الشيء المؤكد فعلاً أن راتب فينيسيوس ارتفع من 3 ملايين إلى 8 ملايين يورو، وهو نفس راتب إيسكو ومارسيلو في الموسم الماضي.