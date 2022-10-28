نهيان بن زايد يُتوِّج الأهلي بكأس السوبر المصري



العين (الاتحاد)



توّج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، فريق الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثانية عشرة في تاريخه، في حضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية للنادي، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري، وعدد من الشخصيات.

وجاء تتويج «الأحمر» بالكأس، بعد فوزه على الزمالك 2-0، وأحرز الهدفين البرازيلي برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي جرت باستاد هزاع بن زايد.