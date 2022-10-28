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راسموسن نجم الرياضات الإلكترونية يحفز الجماهير قبل «عالمية أبوظبي»

راسموسن نجم الرياضات الإلكترونية يحفز الجماهير قبل «عالمية أبوظبي»
29 أكتوبر 2022 02:01

أبوظبي (وام)

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يخوض بيتر راسموسن، نجم فريق «تيم فيتالتي» الفرنسي للرياضات الإلكترونية، تحدياً كبيراً أمام جمهور الاتحاد آرينا في جزيرة ياس بأبوظبي، وذلك قبل المشاركة في النهائيات العالمية لبطولة بلاست بريمير التي ستقام في أبوظبي. 
ويعتبر الفريق الفرنسي، من أبرز فرق الرياضات الإلكترونية المحترفة ذات المستوى العالي في العالم، وهو أحدث فريق يحجز مكانه في نهائيات الموسم التي تقام بين 14 و18 ديسمبر المقبل بعد فوزه في دوري 16.
ويؤكد بيتر راسموسن الذي يشتهر باسم dupreeh في بطولات الرياضات الإلكترونية، إن زملاءه في الفريق يتطلعون إلى النهائيات العالمية التي تقام في أبوظبي. وأضاف: «أطمح في أن يشهد الحدث حضوراً جماهيرياً كبيراً من أجل متابعتنا لأنه بالنسبة لأي لاعب، من الرائع دائما اللعب في مكان واسع، لذلك فإن اللعب في ساحة كبيرة مثل (الاتحاد أرينا) سيكون أمراً مذهلاً للجميع». 
وكانت شركة BLAST قد أطلقت تعاوناً مع «أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية»، المبادرة الرائدة لبناء منظومة مزدهرة وداعمة لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، إضافة إلى تنظيم الفعاليات والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية في أبوظبي، لاستضافة النهائيات العالمية لبطولة BLAST Premier للألعاب الإلكترونية، في المنافسات التي تشارك فيها ثمانية من أفضل الفرق العالمية في لعبة CS:GO من أجل إحراز لقب البطولة والفوز بجوائز بقيمة مليون دولار.

الرياضات الإلكترونية
أبوظبي
جزيرة ياس
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