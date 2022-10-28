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«طيران الإمارات» يرعى كأس «شاطئية القارات»

«طيران الإمارات» يرعى كأس «شاطئية القارات»
29 أكتوبر 2022 02:01

دبي (الاتحاد)

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن رعاية «طيران الإمارات» للنسخة الحادية عشرة من بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي سيتم تنظيمها على شاطئ كايت بيتش في دبي خلال الفترة من 1- 6 نوفمبر، وبموجب الرعاية الجديدة أصبحت البطولة تحمل اسم «بطولة كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية» بمشاركة 8 منتخبات هي: الإمارات، المملكة العربية السعودية، البرازيل، إيران، اليابان، إسبانيا، الولايات المتحدة الأميركية، الباراجواي.
وبدأت المنتخبات والوفود المشاركة في الوصول إلى أرض الدولة، ويستعد منتخبنا الوطني لخوض منافسات البطولة بروح معنوية مرتفعة لتقديم أداء فني عالٍ، حيث خاض المنتخب تدريبات مكثفة خلال الآونة الأخيرة استعداداً للبطولة.

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