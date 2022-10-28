الرزوقي: الكاراتيه على موعد مع «طفرة كبيرة»

علي معالي (دبي)

أكد اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، أن اللعبة على مستوى العالم تشهد طفرة كبيرة من كل النواحي.

واحتفظ الرزوقي بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، لمدة 4 سنوات جديدة، وهي «الولاية الرابعة» منذ الأولى عام 2010، وجاءت بتعيينه وفقاً لقرار صادر من المجلس الأولمبي الآسيوي بتعيينه نائباً لرئيس الاتحاد الدولي، والفترات الثلاث التالية بالانتخاب، أعوام 2014 و2018 و2022.

وقال: «إنجاز جديد لأبناء الإمارات، لما نجده من دعم كبير من القيادة، حيث نتواجد بقوة حالياً في مجال اللعبة قارياً وعالمياً».

واستكمالاً لإنجازات أبناء الإمارات بالاتحاد الدولي، وفي اجتماع المكتب التنفيذي لتوزيع الحقائب عقب الانتخابات، قام اللواء ناصر الرزوقي بصفته الآسيوية، بطرح اسم راشد عبدالمجيد آل علي النائب الأول للاتحاد الإماراتي، ليكون النائب الثاني للاتحاد الآسيوي، وممثلاً له بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، الأمر الذي حظي بموافقة كبيرة، ليصبح راشد آل علي عضواً جديداً بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. وخلال الاجتماع اختير الحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام، عضو لجنة الحكام الآسيوية ولجنة الحكام بالاتحاد الدولي.

وأجريت الانتخابات على هامش بطولة العالم للناشئين والشباب في «النسخة 12» في قونيا التركية من 26 إلى 30 أكتوبر الجاري، وتلقى اللواء الرزوقي دعماً كبيراً في الانتخابات من المجتمع الدولي لمواصلة مسيرته الناجحة بالاتحاد الدولي، تقديراً لدوره في دعم اللعبة على المستوى الدولي والقاري والإقليمي.