الأهلي.. «سوبر 12»



العين (الاتحاد)



تُوج الأهلي بكأس السوبر المصري لـ«المرة الـ12» في تاريخه، بعد فوزه على الزمالك 2-0، وأحرز الهدفين البرازيلي برونو سافيو وكريم فؤاد، في المباراة التي جرت باستاد هزاع بن زايد، في القمة الجماهيرية رقم 244 بين الفريقين، في جميع البطولات، حيث تفوق «الأحمر» في 105 مباريات، مقابل 59 لقاءً لـ«الأبيض» والتعادل في 80 لقاءً، ونجح «الأحمر» في معادلة الفوز مع الزمالك في 4 نسخ بينهما على أرض الإمارات، بمعدل انتصارين لكل منهما.

وأقيمت السوبر المصري في ضيافة الإمارات للمرة الخامسة، حيث استضاف استاد هزاع بن زايد البطولة 3 مرات، مقابل مرتين على استاد محمد بن زايد، إلا أنها هذه المرة تتزامن مع احتفالية مرور 50 عاماً على العلاقات بين البلدين تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد».

وعاشت جماهير «الأحمر» فرحة الفوز بـ«السوبر»، حيث رافقت حافلة الفريق في شوارع العين، حتى مقر إقامته في الفندق، وسط أجواء احتفالية في «دار الزين» للتعبير عن السعادة بالفوز باللقب.

جاءت ضربة البداية حذرة من الفريقين، ولم تكن المحاولات على المرميين تصل إلى الخطورة، وكانت البطاقات الصفراء هي عنوان البداية، وظهر التوتر على الأداء، وبعد 15 دقيقة بدأت المحاولات من الجانبين، ويسقط أحمد عبدالقادر داخل منطقة الزمالك، ويطالب بضربة جزاء باحتكاكه مع محمد عواد، إلا أن الحكم البرتغالي فابيو خوسيه يشهر له البطاقة الصفراء، ويخرج أحمد فتوح للإصابة ويلعب سيد نيمار بدلاً منه.

يسيطر «الأبيض» على الملعب، ويتحرك لاعبوه جيداً، إلا أن «اللمسة الأخيرة» غابت، في ظل التسرع بالتسديد على مرمى الشناوي، وتتحول المواجهة لمصلحة «الأحمر»، بعدما نجح البرازيلي برونو سافيو في تسجيل الهدف الأول في مرمى عواد في الدقيقة 39، ولم يفلح زيزو وإمام عاشور وسيف الجزيري وروقا وعمر جابر في تعديل النتيجة، رغم السيطرة بنسبة 55%، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف.

تحسن الأداء في الشوط الثاني مع ضغط لاعبي الزمالك للتعويض، ولعب الأهلي على المساحات الواسعة، ولاحت فرصة خطرة لزيزو علت العارضة في الدقيقة 57، ويلعب الشناوي دوراً كبيراً في الدفاع عن مرماه، ولم تسفر هجمات «الأبيض» عن أهداف، ويرد «الأحمر» بالهدف الثاني عن طريق كريم فؤاد في الدقيقة 91، والذي حسم «اللقب 12» تماماً لمصلحة الأهلي.