«عالمية الطائرة الشاطئية» تدخل محطة ثمن النهائي



دبي (الاتحاد)



تنطلق يوم غد منافسات دور الـ16 للرجال والسيدات في البطولة الثانية من «جولة دبي العالمية للكرة الطائرة الشاطئية للمحترفين» التي تستضيفها دبي لأول مرة في المنطقة وينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بدعم مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الطائرة وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش، ويشارك فيها 55 فريقاً من 29 دولة من جميع قارات العالم.

وفاز في منافسات الرجال الفريق الأرجنتيني على الفريق التركي بنتيجة 2-1، وفاز الفريق الإيطالي على الفريق الإسباني بنتيجة 2-0، وفاز الفريق الأسترالي على الفريق المكسيكي بنتيجة 2-0، وفاز الفريق السويدي على الفريق الألماني بنتيجة 2-1، وفاز الفريق الأسترالي على الفريق الأميركي بنتيجة 2-0.

وفاز الفريق البرازيلي على الفريق الأميركي بنتيجة 2-0، وفاز الفريق السويسري على الفريق الأميركي بنتيجة 2-0، وفاز الفريق السويسري على الفريق الفرنسي بنتيجة 2-1، وفاز الفريق البرتغالي على الفريق الألماني وفاز الفريق الأميركي على الفريق الإماراتي بنتيجة 2-0، وفاز الفريق الإيطالي على الفريق الإيطالي بنتيجة 2-0، وفاز الفريق البرازيلي على الفريق الإيطالي المكون من وينديش ودال كروسو بنتيجة 2-0.

وفاز في منافسات السيدات الفريق الأميركي المكون من مولي تورنر، ومادلين أندرسون، على الفريق السويسري المكون من مينا بنتلي، وآنا لوتز بنتيجة 2-1، وفاز الفريق الصيني المكون من شين شيا، وميمي لين على الفريق الإسرائيلي المكون من أنيتا ديف، ويحلي أشوش بنتيجة 2-0، وفاز الفريق الصيني المكون من ليوين يوان، وجي دونغ على الفريق الأميركي المكون من زولاني هوديل وهايلي هوارد بنتيجة 2-0، وفاز الفريق الألماني المكون من إيزابيل شنايدر، وجوليا سود على الفريق الليتواني المكون من إيفا فاسيلياوسكيت، وجيكترينا كوفالسكاجا بنتيجة 2-0، وفاز الفريق الأميركي المكون من سافانا سيمو، وديانا كرافت على الفريق التايلاندي المكون من رادرونغ وكرانروتوادي بنتيجة 2-0.

وفاز الفريق الياباني المكون من أكيكو، ويوركي على الفريق الياباني المكون من موراكامي، وساكوراكو بنتيجة 2-1، كما فاز الفريق النرويجي المكون من هيلاند هانسين، وإيميلي أوليمستاد على الفريق الألماني المكون من ليوني، وليا صوفي بنتيجة 2-0، وفاز الفريق التايلاندي المكون من نارفورناربات، وورابيراشياكورن على الفريق الأستوني المكون من هيلين هولاس، وليزا سوميتس بنتيجة 2-1، وفاز الفريق الألماني المكون من جرون وشولز على الفريق الياباني المكون من سوزوكا وريكا بنتيجة 2-0، وفاز الفريق الأميركي المكون من هورتن وسكولز على الفريق التشيكي المكون من دوناروفا وريسوفا بنتيجة 2-1، وفاز الفريق الصيني المكون من تشو لينجدي ووانج على الفريق الأوكراني المكون من دافيوفا، وبايفا 2-0، وفاز الفريق الصيني المكون من جي جي زنغ ووانغ تشي على الفريق الياباني المكون من شيبا وتيك بنتيجة 2-0.