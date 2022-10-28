سيف النعيمي: ياس جاهزة لاستيعاب عدد قياسي من الجماهير في الفورمولا-1

أبوظبي (وام)



أكد سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، أن حلبة مرسى ياس جاهزة من الآن لاستضافة النسخة الجديدة من سباق جائزة الاتحاد الكبرى لفورمولا-1 خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن اعتبار جائزة الاتحاد الكبرى سنوياً من الأحداث الأساسية على روزنامة العاصمة أبوظبي يدعو للفخر بعدما حققت الكثير من المكتسبات لرياضة السيارات في العالم وللإمارات في السنوات الأخيرة.

وقال النعيمي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: نسخة العام الماضي 2021 والإثارة التي شهدتها، بحسم المنافسة في اللحظات الأخيرة، كانت حدثاً تاريخياً حقق أرقاماً قياسية في الحضور الجماهيري داخل حلبة مرسى ياس، خاصة أن عدد الحضور من خارج الدولة كان نحو 70% من إجمالي عدد الجماهير، وهو رقم له دلالات كبيرة.

وأوضح أن عدد المشاهدين على البث الحي للحدث تجاوز 108 ملايين مشاهد، وبالتالي كانت نسخة استثنائية، ولقبها لم يحسم إلا في اللفة الأخيرة، على المنعطف الذي تم تعديله بالحلبة العام الماضي، ونواصل في هذا العام تطوير الفعالية.

وعن آخر الاستعدادات للنسخة الجديدة قال: «كل شيء على ما يرام في التجهيزات لإخراج حدث مبهر، والإقبال على شراء التذاكر هذا العام أكثر من الأعوام السابقة، حيث إن جميع التذاكر نفدت في فترة زمنية قصيرة، وأعلنا مؤخرا عن بيع جميع تذاكر الفعالية، وأن بعض الفئات تم بيع تذاكرها بالكامل منذ الصيف الماضي». وأوضح قائلا: «في نسخة العام الجديد ونظرا للإقبال الكبير على الحضور، ننتهي حاليا من بناء مدرجات جديدة تتسع لـ5 آلاف شخص إضافي، وسنقدم منتجات جديدة للضيافة تقدم لأول مرة هذا العام، في ضوء الطلب غير المسبوق للحضور».

وأضاف أن فريق العمل بدأ في التجهيز والإعداد لنسخة 2022 اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء نسخة العام الماضي 2021. ومستعدون لاستقبال عدد قياسي من الجماهير بغض النظر عن حسم لقب السائقين والصانعين في الجولات الماضية. وعن الجديد الذي ستقدمه حلبة ياس في هذه النسخة قال إن ذلك يشمل المدرجات الجديدة الموازية للمدرجات الشمالية في الحلبة، والمنتجات الجديدة للضيافة التي ركزنا فيها على التعاون مع بعض العلامات التجارية العالمية لتوفير الوجبات في بعض منصات الضيافة الجديدة التي أطلقناها.

وأضاف: هناك منتج جديد سيقدم على منعطف المرسى الجديد الذي تم تحديثه في 2021، والذي أطلقنا عليه (شرفة المنعطف التاسع)، وهناك منتج جديد سيقدم على سقف مركز ياس للمؤتمرات. ومثل كل عام، قمنا بتحديث الواحات، ويتضمن البرنامج أيضا العديد من الفعاليات الجديدة في الواحات وفي الحلبة بشكل عام، بما فيها مهرجان (يا سلام).

وعن حسم السباق لصالح الهولندي ماكس فيرستابن للسائقين، وفريق رد بول للصانعين في وقت سابق من الموسم الحالي، وما إذا كان سيلقي بظلاله على الحماس والتشويق في الحدث قال: «كنا نتمنى أن تكون النتيجة معلقة مثل العالم الماضي، ولكن ما أقوله أن كل سباق يعد بطولة في حد ذاتها، بدليل ما رأيناه في الجولة الماضية بالولايات المتحدة الأميركية، حيث كانت المنافسة قوية جدا».

وأوضح أن ماكس فيرستابن لم يتوقف عن الإمتاع والإبهار والتحدي، ولا يجب أن ننسى أن هناك منافسة قوية على المركز الثاني في فئة السائقين، وكذلك في فئة الصانعين، والمركز الرابع للصانعين، خاصة أن الجوائز المالية توزع على ترتيب المراكز في بطولة الصانعين. وبالتالي، هناك تحد كبير بين فريقي فيراري ومرسيدس على المركز الثاني، وتحد قوي بين ماكلارين ورينو على المركز الرابع.

وتوقع أن تكون المنافسة قوية للغاية في جائزة الاتحاد الكبرى بأبوظبي، خاصة أن عدد التجاوزات زاد بعد إجراء التعديل الجديد على مسار الحلبة، حيث تابعنا في النسخة الأخيرة 33 تجاوزاً على مسار الحلبة، وتناوب المتنافسون على المركز الأول أربع مرات.



مركز عالمي

تحدث سيف النعيمي عن حلبة مرسى ياس ومدى إسهامها في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز رياضي عالمي، فقال: جائزة الاتحاد الكبرى تجعل جزيرة ياس وأبوظبي في بؤرة اهتمام العالم، والإقبال علي زيارتها يتضاعف من ناحية السياحة، ونتوقع أن يكون الحضور من خارج الدولة 70% هذا العام لمتابعة الحدث. وبالنسبة لنا، هو حدث مهم يبرز إمكانات جزيرة ياس، وفرصة للعالم كي يرى أبوظبي.

وأضاف: نحن سعداء جدا أن يكون هذا الحدث منصة لإبراز العلامات التجارية المحلية، مثل طيران الاتحاد الراعي الرئيسي للحدث من أول سباق، وعودة شركة أدنوك كراع مؤسس للحدث، و2 من الرعاة الجدد» شركة «e&» اتصالات سابقا، كشريك مؤسس، بالإضافة لشركة الدار العقارية.



تقييم 3 نجوم

بخصوص الصيانة في حلبة ياس، قال النعيمي إن الحلبة تستضيف سباقات وفعاليات على مدار العام، والحرص على الصيانة لكل المرافق والمسارات بالنسبة لنا شيء رئيسي. كشركة، ندير الحلبة بمعايير عالمية، ونفكر دائما في تطوير الحبة. وفي 2021، حصلت الحلبة على تقييم 3 نجوم، وهذا أعلى تقييم يمنح من الاتحاد الدولي للسيارات وهي أول حلبة في المنطقة تصل لهذا التقييم. وفي العام الحالي، نستكمل هذه الخطة، ولدينا بعض الأنشطة والمبادرات التي تستهدف استدامة النجاح.



السباقات المصاحبة

وعن أهم السباقات الجانبية المصاحبة للحدث قال: بالنسبة لسباقات الدعم، لدينا سباقان بخلاف فورمولا-1، وهما سباق فورمولا-2، وعودة سباق فورمولا-4 الإمارات، وسيكون ذلك فرصة للشباب المشاركين في هذه الجولة، لإبراز طاقاتهم على نفس المسار الذي يشارك فيه متسابقو فورمولا-1.

وعن مدى مساهمة حلبة ياس في تعزيز وتطوير سباقات السيارات في العالم، اختتم قائلاً: هذا دورنا وجزء من استراتيجيتنا أن ندعم سباقات السيارات في العالم. وفي هذا العام، سنطلق فريقنا «ياس هيت»، وسابقا كان هذا الفريق يركز على السباقات الإلكترونية، إلا أنه اعتبارا من العام الجاري سيشارك في سباق فورمولا-4 الإمارات.