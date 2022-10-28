هاميلتون باقٍ مع «الفورمولا-1»



مكسيكو (أ ف ب)

أكد سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، أنه يعتزم تمديد ارتباطه «لسنوات عدة» مع فريقه عقب نهاية عقده الحالي العام المقبل.

وأوضح هاميلتون خلال مؤتمر صحفي: لم أضع لنفسي حداً، لأكون صادقًا، مضيفًا أنه خطط لتوقيع عقد متعدد السنوات مع فريقه.

وأضاف: لا أعرف حقاً كيف ستكون السنوات الخمس المقبلة، ما زلنا نعمل على ذلك.

وكان البريطاني «37 عاماً»، قال سابقاً إنه لا ينوي التسابق بعد سن الأربعين، لكنه أوضح الآن أن مشاريعه على هامش «الفورمولا-1» ولا سيما مؤسسته الخيرية التي تهدف إلى مساعدة الشباب من الأوساط المحرومة، تمثل دافعاً إضافياً للبقاء في الرياضة.

كما قال: لا أشعر بالتقدم في السن، أشعر بالشباب واللياقة، مؤكداً أنه يريد قيادة الفريق إلى المزيد من الألقاب العالمية.

وتابع مازحاً: بعد ذلك لا أعرف، إذا اعتزل فرناندو ألونسو، الإسباني البالغ 41 عاماً، يجب أن أفكر مرتين لأنني سأكون أكبر سائق سناً!

بعد خيبة أمل الفشل في التتويج باللقب العالمي في سباق الجائزة الكبرى الأخير لعام 2021 لمصلحة الهولندي ماكس فيرستابن، يعيش هاميلتون أسوأ موسم له في عام 2022، حيث يحتل المركز السادس في الترتيب العام، ولم يفز حتى الآن بأي سباق هذا العام ولم يتبق منه سوى ثلاث جولات، في المكسيك الأحد والبرازيل وأبوظبي في نوفمبر.