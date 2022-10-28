الأحد 30 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

هاميلتون باقٍ مع «الفورمولا-1»

هاميلتون باقٍ مع «الفورمولا-1»
28 أكتوبر 2022 18:30

 
مكسيكو (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
سيف النعيمي: ياس جاهزة لاستيعاب عدد قياسي من الجماهير في الفورمولا-1
فيرستابن.. «المهمة المزدوجة» في «جائزة المكسيك»

أكد سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، أنه يعتزم تمديد ارتباطه «لسنوات عدة» مع فريقه عقب نهاية عقده الحالي العام المقبل.
وأوضح هاميلتون خلال مؤتمر صحفي: لم أضع لنفسي حداً، لأكون صادقًا، مضيفًا أنه خطط لتوقيع عقد متعدد السنوات مع فريقه.
وأضاف: لا أعرف حقاً كيف ستكون السنوات الخمس المقبلة، ما زلنا نعمل على ذلك.
وكان البريطاني «37 عاماً»، قال سابقاً إنه لا ينوي التسابق بعد سن الأربعين، لكنه أوضح الآن أن مشاريعه على هامش «الفورمولا-1» ولا سيما مؤسسته الخيرية التي تهدف إلى مساعدة الشباب من الأوساط المحرومة، تمثل دافعاً إضافياً للبقاء في الرياضة.
كما قال: لا أشعر بالتقدم في السن، أشعر بالشباب واللياقة، مؤكداً أنه يريد قيادة الفريق إلى المزيد من الألقاب العالمية.
وتابع مازحاً: بعد ذلك لا أعرف، إذا اعتزل فرناندو ألونسو، الإسباني البالغ 41 عاماً، يجب أن أفكر مرتين لأنني سأكون أكبر سائق سناً!
بعد خيبة أمل الفشل في التتويج باللقب العالمي في سباق الجائزة الكبرى الأخير لعام 2021 لمصلحة الهولندي ماكس فيرستابن، يعيش هاميلتون أسوأ موسم له في عام 2022، حيث يحتل المركز السادس في الترتيب العام، ولم يفز حتى الآن بأي سباق هذا العام ولم يتبق منه سوى ثلاث جولات، في المكسيك الأحد والبرازيل وأبوظبي في نوفمبر.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
مرسيدس
هاميلتون
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
دنيا
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
اليوم 23:54
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
اليوم 23:47
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
عربي ودولي
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
اليوم 23:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©