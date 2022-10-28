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«السيتي» يطارد قمة «البريميرليج» أمام «الثعالب»

«السيتي» يطارد قمة «البريميرليج» أمام «الثعالب»
28 أكتوبر 2022 17:50

 
مانشستر (أ ف ب) 

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شكوك حول مشاركة هالاند أمام ليستر

ستكون النقاط الثلاث مطلب مانشستر سيتي من أرض مضيفه ليستر غداً «السبت»، في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليرتقي ولو مؤقتاً إلى الصدارة، آملاً بتعثّر أرسنال أمام نوتنجهام فورست بعد سقوطه الأوروبي.
لكن الشكوك تحوم لدى «البومون» حيال مشاركة سلاح الفريق الفتّاك المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، بعد خروجه بين الشوطين أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني 0-0، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.
وباتت مشاركة هالاند غير مؤكدة، وفق وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أنه أصيب في كاحله، ويعاني ارتفاعاً في الحرارة.
يمتلك «السيتي» الثاني برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدّر، قوة هجومية كافية لمواجهة «الثعالب»، لكن المشجعين سيشعرون بقلق لغياب هالاند.
وسجّل هالاند 17 هدفاً في 11 مباراة في الدوري بعد انضمامه من دورتموند الصيف الماضي.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
إيرلينج هالاند
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