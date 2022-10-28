بطولة العالم للجو جيتسو تدشن نسختها الـ 27 في أبوظبي غداً



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق غداً «السبت» النسخة السابعة والعشرين من بطولة العالم للجو جيتسو في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، وتستمر حتى 8 نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 70 دولة حول العالم.

ويتخلل منافسات اليوم الأول، الحفل الافتتاحي ويتضمن مجموعة من الفقرات المميزة، وكلمات افتتاحية من الاتحاد الدولي للجو جيتسو والدولة المنظمة للترحيب براعي الحفل وضيوف الدولة.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد: «نتقدم بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للرياضة الإماراتية التي وصلت إلى أرفع المراتب العالمية، كما نتقدم بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة لبطولة العالم التي تستضيفها دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي».

وأكد البطران أن دولة الإمارات وعاصمة الجو جيتسو العالمية أبوظبي على أتّم الاستعداد للاحتفاء بضيوفها من الرياضيين، وممثلي وفود الدول المشاركة، والجماهير من جميع أنحاء العالم، لتوفر لهم تجربة فريدة على كل الأصعدة، تبقى في ذاكرتهم، وتعكس قدراتها الاستثنائية في تنظيم أهم الفعاليات والبطولات التي أصبحت نموذجا يحتذى به في كل دول العالم.



على صعيد آخر، أجرى لاعبي منتخبنا الوطني لفئة تحت 16 عاما إجراءات الوزن الرسمية وتجاوزوها بنجاح، في إطار الاستعدادات للدخول في المنافسات، وأظهر أبناء وبنات الإمارات جاهزية كبيرة وتركيزا عاليا خلال فترة التجهيز والتدريب تحت اشراف الجهاز الفني لوضع اللمسات الأخيرة للدخول في أجواء المنافسة. وقام عدد من مسؤولي الاتحاد بزيارة اللاعبين واللاعبات لرفع حالتهم المعنوية، واستنهاض همتهم ورفع حماسهم لتمثيل المنتخب بأفضل صورة، والاجتهاد للحفاظ على اللقب.

وقال إبراهيم الحوسني مدرب المنتخب الوطني للناشئين أن اللاعبين دخلوا بالفعل في أجواء البطولة ويتمتعون بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد البدني والنفسي لتقديم الأداء الذي يليق بهم وبالآمال والتوقعات المعقودة عليهم، مشيرا إلى أنهم متحمسون للانتقال إلى البساط وترجمة ما تدربوا عليه من تقنيات.

ويضيف الحوسني: "حرصنا خلال الفترة الماضية على اختيار المواهب التي بإمكانها التطور ومواكبة التطلعات والمساهمة في الحفاظ على إنجازات الوطن. والمهمة لم تكن سهلة نظرا للعدد الكبير من المواهب التي تزخر بها أندية وأكاديميات الدولة، ويعد هذا مؤشرا مهما على نجاح إستراتيجية الاتحاد في إعداد منتخب قوي قادر على المنافسة ويتضمن مجموعة من اللاعبين الأساسيين في الصف الأول، ومجوعة من البدلاء الذين يتمتعون بذات القدر من المهارة والكفاءة، ونتوقع كذلك أن المنافسات لن تكون سهلة نظرا لحضور اللاعبين المصنفين من كل دول العالم. وناشد الجماهير الوقوف خلف لاعبي منتخبنا الوطني وتحفيزهم وتشجيعهم لمواصلة الإنجازات.

من ناحيته أكد فيصل مبارك لاعب المنتخب الوطني الذي ينافس في فئة تحت 16 عاما لوزن 66 كجم أنه وزملاءه جاهزون لهذه اللحظة الحاسمة، وسيقدمون أداء قويا يليق باسم الوطن، مؤكدا أن بداية مشوار الحفاظ على اللقب ستبدأ من منافسات الأشبال تحت 16 عاما، وانهم سيحرصون على القيام بالمهمة على أكمل وجه وتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة.

ويضم المنتخب الوطني تحت 16 عاما اللاعبين منصور البلوشي، وعيسى البلوشي، وذياب الدرمكي، وأحمد الشامسي، وحشر الكعبي، وعبيد الكتبي، ومنصور الحساني، وعمار الحمادي، وذياب المعمري، ومحمد السادة، وراشد الظاهري، وحمد المحروقي، وأحمد انديز، وفيصل مبارك، وسالم الحمود، وعلي الطنيجي، ومانع عبدالرحمن، وعبدالله الدرمكي.

أما على صعيد اللاعبات فتضم القائمة كلا من هيرة الظاهري، وشريفة زايد، وآمنة فيصل الحوسني، ودانة علي البريكي، وميرا الحوسني، ومريم حسن أحمد، وخلود الطاهر، والعنود الحربي، وشمسه العامري، وزمزم الحمادي، وميثاء المزيني، وحصة المحيربي، وشهد السقطري، وأم الخير علي، وجميلة الراسبي، وخلود البلوشي، والهنوف المرزوقي.

ويشارك منتخبنا الوطني في منافسات اليوم الأول في فئة الناشئين تحت 16 عاماً للبنين، ويخوض تحدي الناشئات تحت 16 عاما غدا.