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الرياضي

الحزامي: توجيهات حاكم الشارقة نبراس لنجاح الرياضة في الإمارة

الحزامي: توجيهات حاكم الشارقة نبراس لنجاح الرياضة في الإمارة
28 أكتوبر 2022 16:44

 

الشارقة (الاتحاد)

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ثمن عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي استقبال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لفريق الشارقة بمناسبة الحصول على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة وإضافة إنجاز رياضي جديد يحسب للإمارة أسعد الجميع من أبناء الإمارة والرياضيين بشكلٍ عام.
وقال: حظينا بشرف لقاء سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي والجهازين الإداري والفني واللاعبين لإهداء سموه الكأس بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، حيث يعد اللقب قلادة شرف جديدة تضاف لإنجازات الإمارة الرياضية والتي لم تتحقق إلا بفضل الدعم اللامحدود لسموه وتوجيهاته السامية التي نعتبرها نبراسا يضيء لنا الطريق للنجاح وبفضل رعايته الدائمة واهتمامه لتوفير كل متطلبات التميز لتحقيق الإنجازات، وكان لقاءا مثمرا استمعنا لنصائحه وتوجيهاته السديدة التي تمثل أيضا دافعا لنا في الإمارة كرياضيين لمزيد من الإصرار والنجاح وبذل قصارى الجهود لتكون الإمارة وأنديتها دوما على منصات التتويج.
وأستطرد عيسى هلال قائلا؛ نعاهد صاحب السمو على مواصلة النهج لتحقيق المزيد من الإنجازات بإسم الإمارة وإتباع كل نصائحه القيمة في إعلاء قيم الرياضة وتشريف إمارتنا وترجمة الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لرياضة الإمارة وأنديتها على كافة المستويات، حيث يحسب النجاح لها قاريا ومحليا وعالميا وفي كافة الألعاب وأي نجاح رياضي يسعدنا لأنه يسعد سموه في المقام الأول الذي يقف داعم رئيسي لهذه الإنجازات ونتطلع إلى المزيد من الأفراح الرياضية بتضافر الجهود على كافة الألعاب في المنافسات المختلفة.

حاكم الشارقة
سلطان الشامسي
كأس رئيس الدولة
مجلس الشارقة الرياضي
عيسى هلال الحزامي
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