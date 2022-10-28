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ديمتري وراميريز.. ملاكمة على دفتر «اللا هزيمة»

ديمتري وراميريز.. ملاكمة على دفتر «اللا هزيمة»
28 أكتوبر 2022 17:45

أبوظبي (الاتحاد)


صرّح اللاعب الروسي ديمتري بيفول، المتوّج بلقب رابطة الملاكمة العالمية للوزن خفيف الثقيل، بأنه يركز في تحضيراته على نزاله الشهر المقبل للدفاع عن لقبه أمام جيلبرتو راميريز، المعروف بـ «زوردو».
وتستعد صالة الاتحاد أرينا بأبوظبي لاستضافة البطلين، صاحبي السجل الخالي من الهزائم، في نزال حماسي السبت المقبل. وكشف بيفول عن استعداده الكامل للمواجهة بعد المعسكر التدريبي المكثف الذي أجراه في العاصمة الإماراتية.
ووصل الملاكم الروسي إلى أبوظبي في 27 سبتمبر الماضي، حيث بدأ معسكره التدريبي المكثف تحت إشراف المدرب جينادي ماشيانوف. وظهر حامل اللقب، صاحب الـ 31 عاماً، أكثر قوةً وسرعةً وصلابة بصورة غير مسبوقة عند خروجه لإجراء جلسة إعلامية مفتوحة صباح الثلاثاء في صالة كينز الرياضية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ديمتري بيفول، الذي خاض 20 نزالاً بدون هزيمة: «أجرينا تدريبات شاقة للغاية ولم يعد أمامي سوى الحفاظ على المستوى الممتاز الذي وصلت إليه، إذ يجب عليّ ضمان الدخول إلى حلبة الاتحاد أرينا وأنا على أتمّ الاستعداد».
وكان منافسه راميريز، المكسيكي صاحب اللكمات اليسارية المذهلة، قد انتقل إلى فئة وزن 175 باوند في عام 2019، حيث أضاف خمسة انتصارات جديدة إلى سجله الحافل بـ 44 فوزاً، منها ثلاثون فوزاً بالضربة القاضية بدون أي هزائم. 

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ويصل راميريز إلى أبوظبي بوصفه المتحدي الإلزامي الأول على لقب الرابطة العالمية للملاكمة، لا سيما بعد انتزاعه فوزاً بالضربة القاضية من دومينيك بوسيل في الجولة الرابعة من المباراة المؤهلة للمباراة النهائية في وقت سابق من العام الجاري.
وأضاف بيفول: «أعتبر جميع النزالات التي أخوضها صعبة بالتأكيد، ولكنّ هذا النزال تحديداً سيكون أكثر صعوبة أمام هذا المنافس المميز الذي يتطلع إلى الفوز باللقب. وكلانا نتشارك سجلاً خالياً من الهزائم لغاية الآن، إذ كنت أتطلّع لخوض هذا النزال معه على مدار الأعوام الأربعة الماضية، وأشعر بحماسٍ كبير لهذه المواجهة التي تكتسب طابعاً أكثر خصوصية في ضوء استضافتها في أبوظبي للمرة الأولى على الإطلاق. ويسعى راميريز إلى انتزاع اللقب مني، ولكني لن أمنحه هذه الفرصة وأعد الجمهور بأنهم سيكونون على موعدٍ مع نزال رائع. وكلي ثقة بأن كلينا سيبذل قصارى جهده من أجل الفوز».
وأوضح بيفول بأنه أجرى بعض التغييرات على طريقة تدريبه، مثل التدرب على اللكمات اليسارية فقط، مع التأكيد على أن تركيزه ينصبّ على استعداداته الشخصية فحسب، وتابع بيفول، الذي فاز بقرار بالإجماع أمام ساول ألفاريز الملقب بـ«كانيلو» في مايو الماضي: «لا شك أن الملاكم يجري بعض التغييرات على الخطة التدريبية بما يتناسب مع أسلوب منافسه، علماً أن التدريبات يجب أن تتمحور حول أسلوبك الشخصي في معظم الأوقات. ولا يستطيع الملاكم ابتكار أسلوب جديد كلياً لمواجهة بهذا المستوى قبل شهرين فقط من موعد النزال، لذا يجدر بالملاكم في المقام الأول التركيز على نفسه وعلى تحسين نقاط قوته الخاصة».
وتبدأ أسعار تذاكر فعالية بطولة الملاكمة للوزن خفيف الثقيل، التي تشمل ثلاثة نزالات على ألقاب عالمية ونزالاً ثانوياً، من 100 درهم، مع وجود عدد محدود من باقات كبار الشخصيات، والتي تشمل مقاعد على جانبي الحلبة. وتُباع جميع تذاكر الفعالية الأولى ضمن سلسلة البطولة الجديدة بتنظيم من ماتش روم بوكسينج ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

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