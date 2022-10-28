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«تحدي دبي للياقة» ينطلق غداً

«تحدي دبي للياقة» ينطلق غداً
28 أكتوبر 2022 17:00

 
دبي (الاتحاد)

ينطلق «تحدي دبي للياقة» في دورته السادسة غداً «السبت» ببرنامج حافل بالفعاليات والأنشطة وحصص اللياقة البدنية المجانية والشاملة، والتي تقام في جميع أنحاء المدينة تشجيعاً للجميع على قبول التحدي.

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وفي أسبوعه الأول، يرحب التحدي بالمشاركين من جميع الأعمار والقدرات البدنية، وكذلك المبتدئين في قريتين للياقة البدنية في كل من كايت بيتش و«لاست إكزت الخوانيج»، لتقديم تشكيلة واسعة من الأنشطة والفعاليات والحصص الرياضية المميزة على مدار 30 يوماً من التحدي، هذا بالإضافة إلى أول 12 مركزاً للياقة البدنية التي تستقبل المشاركين في مختلف أنحاء دبي، بالإضافة إلى 10 فعاليات رياضية للشركاء في مختلف أنحاء الإمارة، والتي بإمكان المشاركين التسجيل والمشاركة بها.
وتتوزع مراكز اللياقة البدنية في مختلف المجتمعات المحلية في جميع أنحاء المدينة، ليتسنى للجميع الالتزام بإتمام 30 دقيقة من التمارين اليومية، وتفتح مراكز اللياقة البدنية التالية أبوابها لاستقبال المشاركين خلال الأسبوع الأول من التحدي.

 

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تحدي دبي للياقة
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