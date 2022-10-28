«عودة القمم» تشعل «صراع الكبار» في «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)



تعود «القمم الجماهيرية» إلى «الواجهة»، في «دوري أدنوك للمحترفين»، مع دوران عجلة «الجولة الثامنة»، والتي تبدأ غداً «السبت» بإقامة 4 مباريات، تجمع الجزيرة مع الوصل، وخورفكان مع دبا، وشباب الأهلي مع العين، واتحاد كلباء مع النصر، وتستكمل يوم الأحد بمباريات بني ياس مع الظفرة، وعجمان مع البطائح، والشارقة مع الوحدة.

وفي انتظار قمة الشارقة «المتصدر» وضيفه الوحدة «الثالث» الأحد في «المواجهة المكررة» بين طرفي نهائي «الكأس الأغلى»، والذي حسمه «الملك» بهدف، قبل أن يستعيد صدارة الدوري في الأسبوع ذاته، بالفوز على البطائح 1-0، تتجه الأنظار السبت إلى «مواجهة الجريحين» الجزيرة والوصل على «استاد محمد بن زايد» بالعاصمة أبوظبي، و«كلاسيكو» شباب الأهلي والعين على استاد راشد معقل «الفرسان» في دبي.

وتشعل «الرغبة المشتركة في التعويض» المباراة الجماهيرية المرتقبة بين «فخر أبوظبي» الذي افتقد «بوصلة الانتصارات» في الجولات الأربع الماضية، وآخرها الخسارة الأولى على ملعبه أمام عجمان 0-1 في الجولة الماضية، وتراجعه إلى المركز السادس برصيد 11 نقطة، أملاً في التعويض أمام ضيفه «الإمبراطور»، والذي فوت بدوره فرصة الاستمرار على القمة لجولة جديدة، بالتعادل أمام ضيفه اتحاد كلباء 2-2، في الجولة الماضية وتراجعه إلى «الوصافة» برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة عن «الملك» المتصدر.

ويحكي تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، عن تفوق الجزيرة بالفوز في 16 مباراة، مقابل 5 لقاءات للوصل، في الوقت الذي حسم التعادل 5 مباريات من أصل 26 مباراة جمعت الفريقين.

ويحتضن استاد راشد معقل «الفرسان»، «القمة الثانية» في اليوم الأول للجولة الثامنة، والتي تجمع شباب الأهلي «الخامس» أمام ضيفه العين «الثالث»، حيث يتساوى الفريقان برصيد 13 نقطة، رغم تباين المراكز في الترتيب، ما بين «الزعيم» الثالث، و«الفرسان» الخامس، عطفاً على فارق الأهداف.

وتحفل قمة «الفرسان» و«الزعيم» بعوامل الإثارة المطلوبة، عطفاً على تاريخ مواجهات الفريقين الذي يؤكد على حتمية تسجيل الأهداف في «الكلاسيكو»، على مدار مشوار دوري المحترفين، برصيد 80 هدفاً في 26 مباراة، وبمعدل تهديفي وصل إلى 3.07 هدف في المباراة الواحدة.

وعلى العكس من التباين في «القوة الهجومية»، خلال الموسم الحالي، ما بين شباب الأهلي الذي اكتفى بتسجيل 9 أهداف فقط، من بينها «ثنائية» لهدافه عمر خربين، مقابل 19 هدفاً للعين الأقوى هجوماً، بقيادة مهاجمه لابا «المتصدر» برصيد 9 أهداف، تبدو في المقابل الكفة متقاربة دفاعياً، حيث استقبلت شباك «الفرسان» 8 أهداف، مقابل 7 أهداف هزت شباك «الزعيم» الذي يفتقد جهود الكولومبي دانيلو أربوليدا للإصابة.

وبعيداً عن أجواء القمتين، ستكون مباراة خورفكان صاحب المركز 12 برصيد 5 نقاط، أمام ضيفه دبا «الأخير» برصيد «نقطة»، الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، في المقابل يعول النصر «الحادي عشر» برصيد 6 نقاط، على أفضلية نتائجه أمام مضيفه اتحاد كلباء «الثامن» برصيد 11، ويتفوق «العميد» برصيد 7 انتصارات، مقابل 4 انتصارات لـ «النمور»، والتعادل في ثلاث مباريات.



مبخوت وليما.. «السباق المثير»



يتنافس «الثنائي» علي مبخوت، وفابيو ليما، على لقب «هداف» لقاءات الجزيرة والوصل في «دوري المحترفين»، بعدما سجل الأول 11 هدفاً، مقابل 8 أهداف للثاني، قبل مواجهة اليوم، ويصل مجموع أهداف الجزيرة أمام الوصل إلى 56 هدفاً، مقابل 36 هدفاً للأخير.

«النواخذة».. الإبحار وحيداً



يعد دبا الفريق الوحيد الذي فشل في تحقيق أي فوز في الدوري حتى الآن، حيث يقبع «النواخذة» في المركز الأخير برصيد «نقطة» حصدها من تعادله في الجولة الثالثة مع الوصل 1-1، وفشل دبا أيضاً في المحافظة على نظافة شباكه في آخر 34 مباراة الدوري.

«العميد».. الحصاد الأقل



يدخل النصر المواجهة أمام مضيفه اتحاد كلباء وفي جعبته 6 نقاط، لتكون أقل محصلة في مشوار الفريق، بعد نهاية 7 جولات، على مدار الموسم الماضية، وسجل «العميد» 30 هدفاً في المواجهات أمام «النمور» مقابل 21 هدفاً استقبلتها شباكه.

الغياب الأول

تفتقد تشكيلة العين للمرة الأولى منذ بداية الموسم جهود المدافع الكولومبي دانيلو أربوليدا، والتي تستمر لستة أشهر، بعد تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيليس في مباراة الجولة الماضية أمام النصر 1-3.

مباريات السبت



خورفكان - دبا 17:00

الجزيرة - الوصل 17:00

شباب الأهلي - العين 20:00

اتحاد كلباء - النصر 20:00

مباريات الأحد



بني ياس - الظفرة 17:00

عجمان - البطائح 17:00

الشارقة - الوحدة 20:00