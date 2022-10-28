الأحد 30 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

شباب الأهلي والعين.. التاريخ مع التوقعات!

شباب الأهلي والعين.. التاريخ مع التوقعات!
28 أكتوبر 2022 14:29

 
سلطان آل علي (دبي)


بالعودة إلى آخر 7 مباريات «مع الموسم الملغي»، على استاد راشد بنادي شباب الأهلي، نجد أن النتيجة الأكثر تكراراً هي التعادل الإيجابي 1-1، وذلك في 4 مرات مختلفة خلال المواسم 2014-2015 و2017-2018 و2020-2021 و2021-2022، في حين أن الفوز حضر مرتين لشباب الأهلي ومرة للعين. 

والملاحظ أنّ العين سجل في 5 من آخر 7 مباريات ودائماً يكون هو صاحب هدف التقدم، كما أنه لا يخسر إطلاقاً عندما يتقدم في النتيجة بانتصار واحد و4 تعادلات.
من الصعب جداً أن يشهد لقاء شباب الأهلي والعين النتيجة السلبية، وهذا ما لم يحدث في الدوري منذ 20 عاماً، «باعتبار شباب الأهلي خاسراً انضباطياً في 2012-2013»، وتحديداً في موسم 2001-2002، عندما تعادل الفريقان سلبياً في «الجولة 19». والأرقام قبل هذه المواجهة تؤكد صعوبة الأمر، حيث إن المواجهة تجمع بين أكثر فريقين في عدد التسديدات هذا الموسم بالدوري، سدد «الزعيم» 94 تسديدة بمعدل 13.4 تسديدة كل مباراة، وسدد «الفرسان» 92 تسديدة، ليكون ثاني أكثر الفرق. 

أخبار ذات صلة
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
«الفرسان» يختبر الصدارة أمام «الزعيم» في «كلاسيكو21»

كما أن العين يتصدر قائمة الفرق في صناعة الفرص الكبرى للتسجيل، بواقع 18 فرصة، في حين أنّ شباب الأهلي يأتي ثالثاً بواقع 14 فرصة كبرى خلال 7 جولات.
وبعد مرور 7 جولات من «دوري أدنوك للمحترفين»، يتذيل العين قائمة الأندية في نسبة نجاح محاولات الافتكاك، وذلك بنسبة 52% فقط!، وإذا ما نظرنا إلى قائمة أكثر اللاعبين افتكاكاً للكرات، فلن نجد سوى لاعب واحد حاضر من العين بشكل قوي هو المقيم إيريك، بواقع 12 افتكاك ناجح في المركز السابع. 

والغريب أنّ أهم لاعبي الارتكاز في العين أحمد برمان في المركز 108 بـ4 محاولات افتكاك ناجحة فقط، مما يشير إلى وجود حالة من الضعف في هذا الخط.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
العين
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
دنيا
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
اليوم 23:54
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
اليوم 23:47
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
عربي ودولي
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
اليوم 23:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©