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الجزيرة والوصل.. لقاء «ضربات الجزاء»!

الجزيرة والوصل.. لقاء «ضربات الجزاء»!
28 أكتوبر 2022 14:24

 
سلطان آل علي (دبي)


تشهد مباراة الجزيرة والوصل غداً «السبت»، في دوري أدنوك للمحترفين، حواراً بين أكثر فريقين في الدوري حصولاً على ضربات الجزاء، حيث يتصدر «فخر أبوظبي» القائمة، بواقع 5 ضربات جزاء، منها ثلاث في مباراة واحدة أمام خورفكان، ويأتي «الإمبراطور» في المركز الثاني بمجموع 3 ركلات جزاء، وتمثل نسبة الفريقين معاً 50% من إجمالي ركلات الجزاء في الدوري. 

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والجدير بالذكر أن كل فريق أهدر ضربة جزاء واحدة من المحتسبة له خلال 7 جولات.
وتجمع المواجهة بين الجزيرة والوصل حالتين متناقضتين في التعامل مع الرأسيات والصراعات الهوائية، ويعد «الإمبراطور» ثاني أكثر الفرق تفوقاً في الصراعات الهوائية بنسبة نجاح 54%، في حين أن «فخر أبوظبي» هو صاحب ثاني أسوأ نسبة في الصراعات الهوائية، وذلك بـ40% فقط.
وينعكس ذلك على مسألة التسجيل، حيث إن الوصل سجل 4 أهداف رأسية هذا الموسم، وهو ثاني أكثر فريق بعد الوحدة الذي سجل 6 أهداف، أما الجزيرة فهو الوحيد الذي لم يسجل أي هدف رأسي إلى جانب نادي النصر في المسابقة.
ويضم لقاء الجزيرة والوصل صراعاً فنياً ممتعاً بين موهبتين من مواهب كرة الإمارات التي لا يختلف عليهما اثنان، حيث يعد عبدالله رمضان لاعب الجزيرة أكثر لاعبي «دورينا» لعباً للتمريرات البينية، وذلك بواقع 20 تمريرة، وفي المقابل، يأتي عمر عبدالرحمن ثالثاً بواقع 15 تمريرة بينية مع الوصل، ويعد «عموري» صاحب أعلى معدل للتمريرات البينية بواقع 3.18 بينية كل مباراة.

 

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
الوصل
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