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11 منافسة في الأسبوع الرابع لدوري قفز الحواجز

11 منافسة في الأسبوع الرابع لدوري قفز الحواجز
28 أكتوبر 2022 15:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق غداً «السبت» على ميادين الصالة المغطاة في أكاديمية بوذيب للفروسية، منافسات الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية دوري القفز في نسخته الـ11، وتجري المنافسات على مدى يومين، مشتملة على 11 منافسة، متفرعة إلى 23 شوطاً تقام على ميدانين حسب فئات الفرسان، وتحكّم بلجنتي تحكيم.
منافسات الأسبوع الرابع بأكاديمية بوذيب، هي آخر المنافسات التي يعوّل عليها الفرسان لاستكمال جاهزيتهم وخيولهم قبل المشاركة في أول بطولة دولية من فئة النجمتين على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والجولف مطلع نوفمبر المقبل، والتي تعقبها سلسلة البطولات الدولية من مختلف التصنيفات، وتنظمها أندية ومراكز الفروسية في الإمارات موسمياً، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، عبر اتحاد الفروسية والسباق.
يتنافس الفرسان من كل فئة في منافستين بواقع منافسة في كل يوم، وبتصميم مسلك، وارتفاع حواجز يناسب مستوى الأداء الميداني لكل فئة، تبدأ من 80 سم للأشبال والخيول الصغيرة عمر 4 سنوات، وبمواصفات الجولة الواحدة، المرحلتين، المرحلتين الخاصة والجولة الواحدة مع جولة تمايز، مسارها مصمم بحواجز يبلغ ارتفاعها 140 سم، وتشهد منافسات الأسبوع في يومها الأول، أولى منافسات لونجين للفرق، مع ترحيل النقاط التي حصل عليها كل فريق إلى منافسة الختام، في نادي الشارقة للفروسية ديسمبر المقبل.
يمثل اتحاد الفروسية، ويتابع سير منافسات الأسبوع الرابع، حسام زميت، ويترأس الحكم الدولي خليل إبراهيم لجنة التحكيم، ولجنة المشرفين على حركة الفرسان والخيول في الميادين والإسطبلات أوكلت إدارتها إلى الدولي علي مهاجر، ويصمم مسارات المنافسات البلجيكي الدولي بارك فونك، وهي فرصة كبيرة يوفرها اتحاد الفروسية لاكتساب الفرسان والفارسات المزيد من الخبرات، وتدريبهم عملياً على الأداء والتنافس في مسارات بتصاميم من مدارس متنوعة.

 

الفروسية
دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز
اتحاد الفروسية والسباق
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