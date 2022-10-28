452 ألف درهم جوائز افتتاح مضمار جبل علي

دبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يدشن مضمار جبل علي غداً «السبت» فعاليات السباق الافتتاحي، الذي يقام ضمن الموسم الجديد، ويتألف من ستة أشواط خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة البالغة «70» خيلاً، وتبلغ مجموع جوائز الأشواط 452 ألف درهم.

ويتنافس 16 خيلاً في الشوط الأول، لمسافة 1400 متر على لقب سباق بنك دبي التجاري البالغ إجمالي جوائزه المالية 60 ألف درهم، وأبرز الخيول المتحدية «كلاسيك سيتي»، و«الجداف»، و«شور ستريت».

وتشارك 14 خيلاً في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر علي لقب سباق الشعفار للاستثمار البالغ إجمالي جوائزه 76 ألف درهم، وأبرز المتحدين «أميركان دانسر»، و«هايد بارك»، و«سديد».

ويجتذب الشوط الثالث والرئيسي لمسافة 1200 متر على لقب سباق شادويل البالغ جوائزه 96 ألف دولار، 11 خيلاً أبرزها «مهيب»، و«الكرامة»، و«كنج ليو».

ويتصدر «يجاري» ترشيحات الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، على لقب سباق بن دسمال للمقاولات البالغ جوائزه 76 ألف درهم، وينافسه على اللقب «كنج أوف ذا بوينت» و«رايق».

وخصص الشوط الخامس لمسافة 1950 متر للخيول المهجنة الأصيلة، على لقب سباق دبي للمرطبات البالغ جوائزه 80 ألف درهم، وتشارك فيه 8 خيول أبرزها «كحيل»، و«فيرست أوف نوفمبر»، و«تابيتيشن».

ويشهد الشوط السادس والختامي لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة على لقب سباق مركز دبي العقاري، البالغ جوائزه 64 ألف درهم، مشاركة 8 خيول أبرزها «بانوشيسك»، و«كوست سكاي»، و«هايلاندس».

وقال المهندس محمد سعيد الشحي مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم: يسعدنا الإعلان عن تعيين المدرب الأسترالي الشاب مايكل كوستا ليقود جياد الإسطبل الأصفر، ومحمد الأحمد ليكون مديراً للمضمار، ليدشن الاثنان مرحله جديده في تاريخ مضمار وإسطبلات جبل علي، ويأتي ذلك في إطار توجيهات قائد الكتيبة الصفراء سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وفي ختام حديثه وجه الشكر إلى جميع الشركات الراعية للسباق الافتتاحي وإلى أعضاء اللجنة المنظمة.

وأشاد محمد الأحمد مدير مضمار جبل علي، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في إنجاح رياضة سباق الخيل بالدولة، والوصول بها إلى المستوى المنشود ولتأكيد الريادة التي تفخر بها دبي على المستويين الإقليمي والعالمي بتدشين السباق الافتتاحي بالمضمار العائلي «2022 ـ 2023».