جاتوزو وتشافي.. «لقاء الأساطير»



مدريد (الاتحاد)



عندما يقوم برشلونة برحلة لمواجهة فالنسيا بملعب ميستايا في الدوري الإسباني لكرة القدم، فإن ذلك يعني دائماً مباراة مثيرة للاهتمام.

على مدار السنوات العاشر الماضية، بلغ متوسط التسجيل في المباراة 3.1 هدف، بما في ذلك ثلاثة انتصارات مختلفة لـ «البارسا» بنتيجة 3 - 2 .

وينتظر أن تكون مواجهة «السبت» مثيرة بين الناديين التاريخيين، في حين أنها أيضاً بمثابة الصراع التكتيكي الرائع، حيث يلتقي جينارو جاتوزو وتشافي هيرنانديز مدربين للمرة الأولى.

المدربان من أصغر 4 مدربين في الدوري الإسباني، ومع جاتوزو «44 عاماً»، وتشافي «42 عاماً»، كل من دييجو مارتينيز مدرب إسبانيول «41 عاماً»، وأندوني إيراولا مدرب رايو فايكانو «40 عاماً» هما أصغر سناً منهما.

ولا يزال جاتوزو وتشافي في بداية مسيرتهما التدريبية، ومع ذلك فهما يتمتعان بالفعل بسلطة كاملة ويعرفان بالضبط كيف يريدان أن يلعب فريقيهما.

استخدم المدربان في أغلب الأحيان طريقة لعب 4-3-3 هذا الموسم، وهما ملتزمان بالمثل بلعب كرة القدم ذات العقلية الهجومية، مع وجود كلا الفريقين داخل المراكز الأربعة الأولى لعدد الأهداف التي سجلاها هذا الموسم في الدوري الإسباني.

يتصدر برشلونة المركز الأول في الإحصائية برصيد 28 هدفاً، بينما سجل فالنسيا 18 هدفاً حتى الآن، وهناك كل الأسباب للاعتقاد بأن هذا يمكن أن يكون مهرجان أهداف آخر في ميستايا «السبت». خاصة مع اثنين من أفضل المهاجمين في العقد الماضي في قيادة الهجوم لكل فريق هما: إدينسون كافاني وروبرت ليفاندوفسكي.

خلال مسيرتهما كلاعبين كان جاتوزو وتشافي من أفضل لاعبي الوسط ليس فقط على صعيد جيلهما، ولكن في كل العصور، وتولى المدرب الإيطالي قيادة وسط ميلان بين عامي 1999 و2012 ، وحصل على 11 لقباً خلال مسيرته، بما في ذلك دوري الدرجة الأولى ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم 2006 .

في غضون ذلك، كان تشافي هو القلب النابض لبرشلونة بين عامي 1998 و2015 ، حيث فاز بـ 25 لقباً في «الكامب نو»، بما في ذلك ثمانية ألقاب في «الليجا»، وأربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا، بينما فاز أيضاً بأربعة ألقاب في قطر، وحقق نجاحاً دولياً مثل جاتوزو، بالفوز بكأس العالم 2010 مع إسبانيا، بالإضافة إلى يورو 2008 و 2012 .

خلال مسيرتهما الاحترافية، التقى جاتوزو وتشافي على أرض الملعب في 5 مناسبات، الأولى عام 2000 في الألعاب الأولمبية في سيدني، وتخطى المنتخب الإسباني الشاب ربع النهائي ضد إيطاليا 1 -صفر، قبل أن يخسر في النهاية أمام الكاميرون بركلات الترجيح في مباراة الميدالية الذهبية.

ثم التقيا مرة أخرى على الفو، في مباراة دور المجموعة في دوري أبطال أوروبا 2001-2000 ، بين ميلان وبرشلونة، والتي انتهت 3-3 ، ثم جاء فوز ميلان 1 -صفر، وفوز برشلونة 2-1 عندما التقى الفريقان في مرحلة المجموعات بنفس المسابقة لموسم 2004 -2005 ، قبل لقائهم الأخير كلاعبين، وكان الفوز فيه 1 -صفر للإسباني، في مباراة دولية ودية عام 2008 .

لو لم يغيب جاتوزو بداعي الإيقاف، لكن بالتأكيد ضد ظهر أيضاً في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية الملحمية بين إسبانيا وإيطاليا عام 2008، عندما قاد تشافي «لا روخا» إلى الفوز بركلات الترجيح.

الآن، بعد كل هذه السنوات، سيواجه ضابطا الإيقاع في الوسط بعضهما البعض مرة أخرى، لكن هذه المرة كمدربين، حتى خلال أيام لعبهما، كانا من أكثر اللاعبين ذكاءً من الناحية التكتيكية خلال مسيرتهما، لذا لن تكون هذه أول مباراة أشبه بنزال «الشطرنج» بين صاحبي الـ 44 و 42 عاماً.