يد «الملك» تتحدى النجمة في «السوبر الإماراتي البحريني»



رضا سليم (دبي)



تتجه الأنظار في الساعة السابعة والنصف مساء السبت بتوقيت أبوظبي إلى صالة الاتحاد البحريني بأم الحصم، لمتابعة مواجهة الشارقة والنجمة، على كأس السوبر الإماراتي البحريني، في نسخته الخامسة، وهي البطولة التي تبحث عن بطل جديد، في ظل الصراع بين الفريقين على لقب البطولة، حيث حصدها النجمة الملقب بـ «العالمي» 3 مرات، بالفوز على «الملك» مواسم 2017 و2018 و2021، فيما فاز الشارقة مرة واحدة، بالفوز فريق باربار موسم 2019، وشهد السوبر تأجيلاً واحداً موسم 2020 بسبب «جائحة كورونا».

ويأتي تأهل الشارقة للقاء النجمة، بعد الفوز بكأس السوبر المحلي، عقب تغلبه على شباب الأهلي، فيما تأهل النجمة بعد الفوز بالسوبر البحريني على حساب الأهلي.

وغادر الشارقة متوجهاً إلى المنامة، حيث يخوض تدريباً واحداً في صالة المباراة، فيما أنهى الاتحاد البحريني كافة الترتيبات للحدث الخليجي الكبير، ووجه الدعوة إلى نبيل عاشور نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، ونائبه عبدالسلام ربيع، وناصر الحمادي أمين السر العام للاتحاد، فيما يترأس محمد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية بعثة «الملك»، إلى جانب الجهازين الإداري والفني لليد الشرقاوية، بقيادة جاسم محمد مشرف اليد في الشارقة، وعلي المرزوقي مدير الفريق، والجزائري سفيان حيواني المدرب بالإضافة إلى 20 لاعباً.

أكد محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، أن الحدث يمثل فرصة جيدة للتأكيد على أواصر الترابط بين الأشقاء وتعزيز مبادرات التعاون المثمر على المستويين الشعبي والرياضي بين دول مجلس التعاون.

وأضاف: بالرغم من أن الفريقين يتطلعان إلى الظفر بكأس السوبر، إلاّ أن الهدف الأكبر من المشاركة في البطولة هو المساهمة في رفع المستوى الفني لكلا الفريقين، مما يدل على قوة ومكانهما، ويجعلنا سعداء باللعب مع فريق كبير مثل النجمة للمرة الرابعة في السوبر الإماراتي البحريني من أصل 5 مشاركات، بما يعود على الفريقين بالاستفادة من الناحية الفنية.

وتوجه الحصان بالشكر إلى القائمين على كرة اليد في البلدين، لحرصهم على مواصلة واستمرارية المبادرة كل عام، وتقدم بالشكر إلى علي إسحاقي رئيس الاتحاد البحريني، ونبيل بن عاشور رئيس الاتحاد الإماراتي.

وكشف جاسم محمد المشرف على اليد الشرقاوية عن التجهيزات للسوبر، وقال: بدأنا التحضير للمباراة، بعد التأهل إلى نهائي كأس الإمارات، بالفوز على النصر في نصف النهائي، وحصل اللاعبون على يوم راحة، بعدها عادت التدريبات بقوة، وهدفنا تشريف كرة اليد الإمارات، وتقديم المستوى المتميز في المباراة.

وأضاف: التونسي مصباح الصانعي يغيب للإصابة والفريق جاهز والطموح هو العودة إلى الإمارات بالكأس، وسبق أن حصلنا على الكأس عام 2019 من باربار في البحرين.

وأشار إلى أن مثل هذه التوأمة بين الاتحادات الخليجية يكون لها مردود إيجابي على اللعبة، وتزيد من الترابط والأندية وأتمنى أن تعمم كؤوس السوبر بين الأندية الخليجية، وفي النهاية محفزة كونها بطولة.