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الرياضي

اتحاد الكرة يُثمن توجيهات حاكم الشارقة

حاكم الشارقة يخصص 160 مليون درهم لرصف الطرق حول أراضي المواطنين على مستوى الإمارة
28 أكتوبر 2022 11:47

 
دبي (الاتحاد)

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ثمن اتحاد كرة القدم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واهتمام سموه بكرة القدم وعناصرها ومسابقاتها.
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تُعزز الروح الرياضية والتسامح في المسابقات المحلية، وهي نبراس يُضيء لنا طريق العمل والاجتهاد لتطوير منظومة كرة القدم.
وأشار إلى أن متابعة سموه للمسابقات المحلية وأداء الحكام والتفاصيل الأخرى يدل على حرص سموه على تطوير اللعبة، ويدل أيضاً على دعمه المتواصل لتحقيق الإنجازات الوطنية.
وأضاف رئيس الاتحاد: إن جميع المواضيع التي تطّرق لها صاحب السمو حاكم الشارقة ستكون محط اهتمام اتحاد الكرة، لما لها من أهمية في خلق بيئة رياضية آمنة مستدامة ومتطورة تنسجم مع قيمنا وتقاليدنا، وتُعزز الروح الرياضية بين اللاعبين والأندية وكل المتنافسين.
وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي باهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بالمنتخب الوطني، مؤكداً أن توجيهات سموه الحكيمة سيكون لها انعكاس إيجابي على لاعبي المنتخب الوطني وإدارته، فكلمات سموه مُحفزة وتحمل رسائل واضحة لدعم «الأبيض» في كل المنافسات، مشيراً إلى أن سموه يضع المنتخب أولوية، لأنه يحمل اسم الوطن ويرفع راية البلاد في كل المحافل الرياضية.
ودعا رئيس الاتحاد حكام كرة القدم واللاعبين والمدربين إلى الاستفادة من التوجيهات الثرية التي قدمها صاحب السمو حاكم الشارقة خلال استقباله لفريق الشارقة المُتوج بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة 2021-2022.
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: نحن محظوظون بقيادتنا الرشيدة التي تهتم بالرياضة بشكل متواصل وتتابع أنشطتها وتقدم الدعم السخي لها، مؤكداً أن اتحاد الكرة سيبقى حريصاً على تطوير كل جوانب المنظومة الكروية، بما فيها الإدارية والفنية والقانونية والتحكيمية وغيرها.

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة
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