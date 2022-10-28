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لابا «نجومية جديدة» في استفتاء «سبورت فور أوول»

لابا «نجومية جديدة» في استفتاء «سبورت فور أوول»
28 أكتوبر 2022 11:19

 
دبي (الاتحاد)

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أعلنت شبكة «سبورت فور أوول» جوائز الأفضل في الجولة السابعة، من الاستفتاء الأسبوعي الذي تُجريه المنصة لاختيار نجوم «دوري أدنوك للمحترفين»، وتعتمد آلية التصويت فيه على تقسيم نسبة 40% للجنة من 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور الشبكة.
وللمرة الثانية هذا الموسم حصد مهاجم العين كودجو لابا كأس «سبورت فور أوول» بنسبة 58%، بفارق كبير عن الإسباني باكو ألكاسير لاعب الشارقة «الوصيف» بنسبة 18%، ويليه لاعب الوحدة عبدالله حمد 17 %.
وأعلنت «سبورت فور أوول» عن حصول علي الحوسني حارس عجمان المتألق، على «القفاز الذهبي» لأفضل حارس في الجولة بنسبة 49.4%، متفوقاً على خالد عيسى «العين»، ومحمد الشامسي «الوحدة» برصيد 19% و 14.7% على التوالي.
وجاء الأداء المتميز للحكم أحمد سالم «62%»، في مباراة الجزيرة وعجمان، مقنعاً للجميع، وصوت له 19 خبيراً من 20 بطاقة ترشيح، بنسبة 38%، و154 صوتاً للجمهور من 389 بنسبة 23.8 %.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الشارقة
باكو الكاسير
لابا كودجو
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