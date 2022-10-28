لابا «نجومية جديدة» في استفتاء «سبورت فور أوول»



دبي (الاتحاد)



أعلنت شبكة «سبورت فور أوول» جوائز الأفضل في الجولة السابعة، من الاستفتاء الأسبوعي الذي تُجريه المنصة لاختيار نجوم «دوري أدنوك للمحترفين»، وتعتمد آلية التصويت فيه على تقسيم نسبة 40% للجنة من 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور الشبكة.

وللمرة الثانية هذا الموسم حصد مهاجم العين كودجو لابا كأس «سبورت فور أوول» بنسبة 58%، بفارق كبير عن الإسباني باكو ألكاسير لاعب الشارقة «الوصيف» بنسبة 18%، ويليه لاعب الوحدة عبدالله حمد 17 %.

وأعلنت «سبورت فور أوول» عن حصول علي الحوسني حارس عجمان المتألق، على «القفاز الذهبي» لأفضل حارس في الجولة بنسبة 49.4%، متفوقاً على خالد عيسى «العين»، ومحمد الشامسي «الوحدة» برصيد 19% و 14.7% على التوالي.

وجاء الأداء المتميز للحكم أحمد سالم «62%»، في مباراة الجزيرة وعجمان، مقنعاً للجميع، وصوت له 19 خبيراً من 20 بطاقة ترشيح، بنسبة 38%، و154 صوتاً للجمهور من 389 بنسبة 23.8 %.